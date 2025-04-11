У Кремлі поділилися першими деталями переговорів Путіна та Віткоффа

У п'ятницю, 11 квітня, у будівлі президентської бібліотеки у Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч Владіміра Путіна та Стіва Віткоффа. У Кремлі кажуть, що вона триватиме "стільки, скільки потрібно".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Це вже треті переговори Віткоффа та Путіна від вступу на посаду нової адміністрації США.

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Що відомо про треті переговори Путіна та Віткоффа

Владімір Путін та Стів Віткофф розпочали робочу зустріч близько 17:40. Цікаво, що цього разу вперше рукостискання диктатора та спецпредставника фіксували телевізійні камери. Після протокольної зйомки Путін і Віткофф вирушив на переговори, які відбуваються у закритому форматі. Вони тривають вже понад три години.

Це робоча зустріч. Вона розтягнута в часі, досить тривала. Як і попередні. Зустріч ще триває,

– пояснив речник Путіна Дмітрій Пєсков

У відповідь на питання, чи залишиться американський дипломат на ночівлю у Санкт-Петербурзі Пєсков відповів, що він "не є прессекретарем Віткоффа". Водночас речник Кремля допустив можливість телефонної розмови Путіна і Трампа за підсумками зустрічі з Віткоффом.

До речі, на тлі візиту Стіва Віткоффа Дональд Трамп дорікнув Росії за зволікання. Він опублікував у Truth Social новий допис, у якому підкреслив, що для Росії настав час діяти. Він наголосив, що кожен день зволікання коштує тисячі життів.