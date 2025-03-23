У Києві попрощалися з першим прем'єром України Фокіним: як згадували політика колеги

У Києві 23 березня відбулося прощання з першим українським прем'єр-міністром Вітольдом Фокіним. Політик помер кількома днями раніше.

Провести в останню путь Вітольда Фокіна прийшли рідні та знайомі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

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Як пройшло прощання з Вітольдом Фокіним

На церемонію прощання з першим прем'єр-міністром України прийшло багато людей. Вони приносили квіти та згадували щемливі моменти з життя політика.

Там також показали світлини з різних періодів життя Вітольда Фокіна. Загалом провести в останню путь політика прийшли десятки людей – рідні, друзі та колеги.

Церемонія прощання з Вітольдом Фокіним у Києві / Фото "Новини.LIVE"

Глава уряду України у 2001 – 2002 роках Анатолій Кінах розповів журналістам, що Вітольд Павлович – це ціла епоха. За словами політика, влада абсолютно не впливала на теплоту та повагу до людей з боку Фокіна.

Завдяки досвіду, знанням Вітольда Павловича та рисам, які в нього залишалися до останнього дня — він вмів слухати, відчував людей, реальну ситуацію. Це дало нам можливість мінімізувати навіть ті ж такі непопулярні кроки, як купони тощо. Він зробив безпрецедентний внесок з думки того, щоб Україна стартувала як незалежна держава,

– сказав Анатолій Кінах.

Вітольда Фокіна провели в останню путь / Відео "Новини.LIVE"

Прем'єр-міністр України у 2005 – 2006 роках Юрій Єхануров наголосив, що варто поважати людей, які у важкий час були біля керма економіки країни та міцно її тримали. Адже у часи, коли Фокін був прем'єром, була серйозна політична боротьба і вплив Верховної Ради на роботу Кабміну.

Варто зазначити, що Вітольд Фокін також обіймав посаду заступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі після початку агресії Росії у 2014 році.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Вітольда Фокіна, у зв'язку зі смертю першого прем'єр-міністра України.