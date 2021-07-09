Витончена оригінальність для однодумців: чим особливі представницькі поверхи ЖК LIFE STORY

Спільні простори житлового комплексу – це місце, яке зустрічає нас після роботи та є першою сходинкою на шляху до щоденних перемог. Як LEV Development та SAVYTSKYYdesign вдалося створити простір, який підкреслює переваги представницьких поверхів – читайте у матеріалі.

ЖК LIFE STORY – це новий комплекс від LEV Development, який розташований поблизу парку Феофанія. Його "родзинкою" є представницькі поверхи, які дарують не лише фантастичний панорамний вигляд, а й гарантують додаткову приватність.

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Верхні поверхи – це місце однодумців, які мають спільні цінності та погляд на життя. Відповідно, простір загального користування має відповідати цим параметрам та підсилювати особливу атмосферу.

Талановиті дизайнери впоралися із завданням, втіливши у просторі три ключові моменти: вишуканий стиль, використання натуральних матеріалів та підкреслення іміджу власників апартаментів.

Тепле дерево, рельєф натурального каменю та вдало підібрана кераміка забезпечують витонченість простору, який звучить натхненною гармонією. Тут немає крикливих деталей, кожен елемент грає свою роль у загальному ансамблі.

Елементом, який акцентує статус простору та його мешканців, став кольоровий метал. В поєднанні з витриманою вишуканістю він створює атмосферу, в якій кожен відчує свою унікальність.

Світло-сіро графітові кольори та лаконічність теракоту стали продовженням унікального чиказького фасаду житлового комплексу. Вибір матеріалів та сміливий інноваційний підхід при дизайні простору відображають характер майбутніх мешканців, для яких комфорт, затишок та оригінальність – це не забаганка, а буденна потреба.

Також тут передбачені інсталяції з озелененням. Вони не лише розбавлять брутальні фактури, а й сприятимуть бадьорому настрою та відчуттю свіжості природи незалежно від пори року. Ефективні зони для відпочинку та паркінгу візочків і велосипедів вдалося створити завдяки сучасним рішенням та продуманій ергономіці простору.

Про представницькі поверхи у ЖК LIFE STORY

Верхні поверхи ЖК LIFE STORY, який розташований недалеко від мальовничого парку Феофанія, завдяки панорамним вікнам готові надихнути своїх мешканців неймовірним виглядом з вікна. Високі стелі збільшують простір та доповнюють приємне враження.

Галасливі сусіди не потурбують ваш спокій, який захищений посиленою шумоізоляцією. Це ж стосується непроханих гостей – потрапити на поверх можуть лише власники за допомогою спеціальних карток.

Хол – це стильний передпокій вашого дому, який нічим не поступиться 5-зірковому готелю. Він стане бар’єром між зовнішнім світом та власним помешканням, де залишатимуться усі турботи.

Ваше житло стане особливим простором, насолоду яким не зможе обірвати жоден сторонній фактор.

Дізнатися більше про переваги та ціни квартир на представницьких поверхах у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development або у відділах продажу:

на локації біля будівництва:

вул.Метрологічна, 13

відділ обслуговування клієнтів:

Саксаганського, 69

головний офіс: