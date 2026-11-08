Майже п'ята частина бюджету: Білорусь різко збільшує витрати на оборону та силовиків

У 2027 році білоруський режим планує спрямувати на оборону, правоохоронні органи та безпеку близько 4,32 мільярда доларів. Це майже 21% усіх бюджетних видатків країни, тоді як загальні витрати бюджету мають зрости лише на 3,6%.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Скільки Білорусь планує витратити на силовий апарат?

Витрати на оборону у 2027 році мають зрости на 15% – до 1,76 мільярда доларів. На суди, правоохоронну діяльність і безпеку планують виділити 2,54 мільярда доларів, що на 11,5% більше, ніж роком раніше.

Зокрема, Міністерство внутрішніх справ Білорусі отримає близько 945 мільйонів доларів проти 856 мільйонів роком раніше. Видатки на прокуратуру зростуть на 16,2%, суди – на 14,7%, прикордонну службу – на 14,4%, а органи державної безпеки – на 13%. Пенітенціарна система також отримає приблизно на 10% більше коштів.

Попередні роки свідчать, що затверджені суми не завжди обмежують реальні витрати силових структур. У 2021 – 2025 роках фактичні видатки Білорусі на правоохоронну діяльність і безпеку щороку перевищували початковий бюджетний план.

У 2022 році перевищення становило близько 36 мільйонів доларів, а у 2025 році – 82 мільйони доларів. Найчастіше додаткове фінансування отримували органи державної безпеки: у 2022 – 2025 роках їхні фактичні витрати в середньому були на 8,6% більшими за заплановані.

Для порівняння, прикордонна служба витрачала в середньому на 5% більше від початкового плану, а Міністерство внутрішніх справ – на 4,5%. Видатки на оборону змінювалися нерівномірно: у 2022 році вони перевищили план на 26%, тоді як у 2024 та 2025 роках були нижчими приблизно на 12% і 4% відповідно.

Нагадаємо, Білорусь почала виготовляти реактивні ударні безпілотники-камікадзе "Миротворець", створені на базі дрона-мішені "Беркут-ВМ". Нові БпЛА вже помітили на озброєнні Лівійської національної арабської армії, яку очолюють сили фельдмаршала Хафтара.

Базовий "Беркут-ВМ" здатний розвивати швидкість до 400 кілометрів на годину, підійматися на висоту до 3 тисяч метрів і долати до 110 кілометрів. Ударна модифікація має більшу дальність польоту, однак її точні характеристики у матеріалі не уточнюються. Поява таких безпілотників свідчить, що Білорусь вийшла на ринок виробників реактивних ударних БпЛА та постачає їх до зон бойових дій, зокрема в Африці.

Водночас сама поява білоруських "Миротворців" не означає, що їх готують для ударів по Україні, а підтверджень такого наміру наразі немає. Однак розвиток білоруського виробництва реактивних дронів становить потенційний ризик для України, адже Мінськ може розширювати експорт таких систем, а їхнє можливе застосування проти України потребувало б окремої оцінки характеристик і загроз.