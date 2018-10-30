Віце-президента Федерації боксу Києва арештували за стрілянину в чоловіка, – ЗМІ

Поліція затримала віце-президента Федерації боксу Києва Миколу Щура, якого підозрюють у пораненні з вогнепальної зброї чоловіка. Так, 26 жовтня під час конфлікту біля розважального закладу у Голосіївському районі столиці зловмисник побив 2 киян та стріляв в одного з них.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Водночас у прес-службі Нацполіції 30 жовтня сповістили, що правоохоронці затримали підозрюваного у стрілянині на Великій Васильківській.

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Згідно з інформацією поліції, після інциденту зловмисник втік із місця події на іномарці. Проте, провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, правоохоронці затримали чоловіка. Йому оголосили про підозру в хуліганстві.

Щодо особи підозрюваного, то у поліції сповістили лише, що він є 36-річним уродженцем Донецька. При цьому правоохоронці традиційно не вказали імені зловмисника.

За даними "УП", підозрюваний – віце-президент Федерації боксу Києва, бізнесмен Микола Щур.

Також відомо, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

На рахунку зловмисника це – не перший кримінальний епізод, зазначають правоохоронці. Так, у січні 2017 року у приміщенні Оболонського управління поліції Щур завдав тілесних ушкоджень столичному патрульному. Тоді зловмисник приїхав на допомогу своїй знайомій, яку патрульні запідозрили у керуванні автомобілем у стані сп’яніння.

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Після побиття правоохоронця зловмисник став фігурантом кримінального провадження, яке розслідували за статтею "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Обвинувальний акт було скеровано до суду для схвалення відповідного процесуального рішення.

Що відомо про Миколу Щура? Уродженець Донецька, "зробив кар'єру" на рейдерстві, шахрайстві і напівлегальних бізнес-схемах. Особливого розквіту зазнав при президенті Віктору Януковичі.



У 2013-2014 роках Щур відповідав за масове завезення в Київ "тітушок" з Криму та східних областей на "Антимайдан". СБУ ініціювала відкриття низки кримінальних проваджень проти Щура за організацію викрадення людей, які брали участь в акціях протесту на Майдані в Києві. Однак кримінальні справи з тих пір так і залишилися в підвішеному стані.



Відразу після перемоги Майдану Щур втік до Криму і певний час переховувався від правоохоронців. Перебуваючи на окупованому півострові, він фінансово підтримував різні сепаратистські акції у східних і південних регіонах. Відомо про регулярні візити Щура в Москву, контакти з ватажками проросійських бойовиків Донбасу.



Проте минув час і стало зрозуміло, що від зміни влади в Києві Щур відбувся легким переляком. На сьогодні він продовжує контролювати значну частку дрібної торгівлі Києва і сотні кіосків у підземних переходах міста. Частина доходів прямує до Донецька на підтримку тероризму.