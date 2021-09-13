Віцепрем'єр Любченко придумав нові схеми для тиску на бізнес і гаманці громадян, – ЗМІ

Перший віце-прем'єр-міністр і міністр економіки Олексій Любченко має намір впровадити кілька потенційно корупційних схем під виглядом підтримки вітчизняного виробника і посилення контролю над ринком інтернет-торгівлі.

Схеми збільшать корупційні ризики та сприятимуть тінізації цілих секторів економіки, а також розквіту контрабанди, вважають журналісти.

Видання нагадує, що сьогодні в Україні вже діє програма компенсації вартості агротехніки вітчизняного виробництва – 25% можна отримати через банк-партнер Мінагрополітики. Однак, за даними джерел авторів в Мінекономіки, тепер мовиться про істотне розширення програми, зокрема, на іншу продукцію машинобудування, за прикладом сусідньої Білорусі, яка продає свої трактори та вантажні автомобілі також з компенсацією 15-25% з бюджету.

Журналісти вказують на кілька коруптогенних факторів цієї ініціативи. По-перше, це тіньові схеми включення в програму виробників такої "потрібної" продукції. По-друге, корупційною може виявитися схема включення в процес банків-партнерів. По-третє, навряд чи обійдеться без корупції й на стороні покупця, який напевно повинен буде пройти безліч бюрократичних процедур, щоб отримати свою компенсацію в повному обсязі та в обіцяні терміни, а за прискорення - заплатити.

Ще одна нова ініціатива Мінекономіки спрямована на посилення контролю над ринком інтернет-торгівлі. Мінекономіки ініціювало проєкт закону "Про захист прав споживачів", який має впровадити нові "дієві механізми" щодо регулювання інтернет-торгівлі. Згідно з документом, підприємці, які здійснюють електронні продажі, обов'язково повинні будуть розміщувати інформацію про себе як підприємство і встановлений перелік інформації про продукцію. У законопроекті дається визначення "Електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" та "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)"; встановлюється відповідальність за ненадання повної інформації суб'єктом господарювання для його ідентифікації.

"Чи варто говорити, що в таких формулюваннях ініціатива виглядає, як спроба наділити держорган (Держспоживслужбу) незвичайними коруптогенними повноваженнями: можливостями призначати штрафи, залякувати та просто закривати неугодні інтернет-магазини – як дрібні, так і великі. До роботи над регулюванням онлайн-торгівлі підключать Мінцифри: вже кипить робота над створенням платформи "Е-споживач" для продавців, які здійснюють господарську діяльність в інтернет-магазинах, зокрема, маркетплейсах, прайс-агрегаторах, класифайдах. Такий сервіс дозволить ідентифікувати продавця шляхом надання йому статусу Держпродспоживслужбою "перевірений продавець". А де "спеціальний статус" і "білі списки" "обраних компаній" – там обов'язково є місце корупційному інтересу ухвалюючого рішення чиновника", - йдеться в матеріалі.

У Мінекономіки кажуть, що після погодження закону Держпродспоживслужба отримає право звертатися до провайдера сайту та обмежувати доступ госпсуб'єктів, які використовують "нечесну підприємницьку практику", порушують законодавство про захист прав споживачів і яких неможливо ідентифікувати.

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