Після порушення комендантської години: віцеспікер парламенту Словаччини подав у відставку

Віцеспікер парламенту Словаччини Юрай Шелига подав у відставку після порушення комендантської години. Журналісти зафіксували, як він проводив зустріч у клубі після 21:00.

Комендантська година діє в країні з 3 березня. Відтак всім мешканцям заборонено виходити з дому з 20:00 до 5 години ранку.

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Юрай Шелига оголосив про відставку після порушення комендантської години

Журналісти словацького видання Plus 7 dní зафіксували, як віцеспікер парламенту Словаччини Юрай Шелига зустрічався в одному з клубів Братислави. Це відбулося після комендантської години, яка діє в країні – між 21:00 та північчю.

На зустрічі були присутні:

його колега по партії Za ľudí Яна Житнянська;

губернатор Братиславського регіону Юрай Дроба.

5 травня 2021 року Юрай Шелига оголосив, що йде з посади після порушення карантинних обмежень. Політик вибачився за цей інцидент. І зауважив, хоча це була робоча зустріч, її потрібно було проводити в офісному приміщенні.

Протягом своєї політичної кар'єри я говорив про політичну відповідальність і культуру. Тиск на політиків є значно більшим, адже ми представляємо державу. І мені це не вдалося,

– заявив політик під час пресконференції.

Також про свою відставка оголосила і депутатка словацького парламенту Яна Житнянська, яка була присутня на зустрічі.

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