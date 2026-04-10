Розколить суспільство й дасть шанс Росії: Зеленський прокоментував виведення військ з Донбасу

Виведення військ з Донбасу може розколоти українське суспільство та створити нові можливості для наступу. Тоді як формат "припинення вогню" на поточних позиціях є вигідним не лише для України, а й для її союзників.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для подкасту The Rest Is Politics.

Дивіться також Три конкретні вимоги: Зеленський окреслив гарантії, без яких Росія нападе знову

Чи можливе виведення військ з Донбасу?

Глава держави вкотре наголосив, що ворог прагне розділити нашу країну, суспільство.

Якщо ми виведемо війська з Донбасу, це розділить нашу націю. Багато людей виступатимуть проти цього,

– наголосив Зеленський.

За його словами, саме під час розколу суспільства російський диктатор влаштує новий "бліцкриг" і вже з вигідніших позицій намагатиметься оперативно окупувати Україну.

Зеленський зазначив, що навіть за відсутності негайної ескалації Росія може використати паузу для мобілізації ресурсів, підготовки військових, посилення оборонно-промислового комплексу та спроб домогтися послаблення міжнародних санкцій.

Саме тому припинення вогню за принципом "стоїмо там де стоїмо" відповідає не лише інтересам України, а й є вигідним для її міжнародних партнерів, наголосив президент.

Припинення вогню в Україні: що відомо?