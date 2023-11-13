На Сицилії почалося виверження вулкана Етна: фото, відео та наслідки

13 листопада 2023, 10:09
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Джерело:

La Sicilia

На італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Цього разу активний південно-східний кратер.

У Національному інституті геофізики та вулканології Італії заявили, що висота еруптивної колони з південно-східного кратера сягнула орієнтовно 4,5 тисячі метрів над рівнем моря. 

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Що відбувається на острові Сицилія 

З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави,
– розповіли місцеві журналісти.  

За їхніми даними, попіл від виверження вулкана падає в муніципалітеті Міло та Цафферана-Етнеа. Згідно з прогнозованою моделлю, вулканічний попіл розсіюватиметься на південний схід острова. 

Виверження вулкана Етна: дивіться відео

Що відбувається на Етні 

Експерти з Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії спостерігають за найвищим чинним вулканом Європи з допомогою аналізу зображень з камер спостереження.

За даними фахівців, наразі триває пароксизмальна фаза виверження вулкана – тобто виверження повільно посилюється. 

Станом на 12 листопада виверження Етни обмежене вершиною та не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

На Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна: дивіться відео

Згодом фахівці розповіли, що викид лави супроводжується зростанням рівня "тремтіння" вулкана. Це свідчить про підйом розжареної магми у внутрішніх каналах. Ба більше, через сильні викиди газу зафіксували вибухи.

Виверження Етни / Фото з телеграм-каналів

 

Коротко про вулкан Етна 

  • Вулкан Етна є найбільшим чинним вулканом в Європі. Вулкан розміщений на східному узбережжі острова Сицилії, неподалік міст Мессіна та Катанія.
  • Його висота орієнтовно 3 326 – 3 350 метрів. Проте її важко вказати точно, адже висота постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. На Етні орієнтовно 200 – 400 вулканічних кратерів, і в середньому раз на 3 місяці один з кратерів викидає потоки лави. 
  • Востаннє виверження Етни було у серпні 2023 року. Тоді на вулицях міста запровадили обмеження для руху машин та зупиняли роботу аеропорту. 

Автор: Діана Квасневська