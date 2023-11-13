На Сицилії почалося виверження вулкана Етна: фото, відео та наслідки
Джерело:La Sicilia
На італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Цього разу активний південно-східний кратер.
У Національному інституті геофізики та вулканології Італії заявили, що висота еруптивної колони з південно-східного кратера сягнула орієнтовно 4,5 тисячі метрів над рівнем моря.
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Що відбувається на острові Сицилія
З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави,
– розповіли місцеві журналісти.
За їхніми даними, попіл від виверження вулкана падає в муніципалітеті Міло та Цафферана-Етнеа. Згідно з прогнозованою моделлю, вулканічний попіл розсіюватиметься на південний схід острова.
Виверження вулкана Етна: дивіться відео
Що відбувається на Етні
Експерти з Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії спостерігають за найвищим чинним вулканом Європи з допомогою аналізу зображень з камер спостереження.
За даними фахівців, наразі триває пароксизмальна фаза виверження вулкана – тобто виверження повільно посилюється.
Станом на 12 листопада виверження Етни обмежене вершиною та не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
На Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна: дивіться відео
Згодом фахівці розповіли, що викид лави супроводжується зростанням рівня "тремтіння" вулкана. Це свідчить про підйом розжареної магми у внутрішніх каналах. Ба більше, через сильні викиди газу зафіксували вибухи.
Виверження Етни / Фото з телеграм-каналів
Коротко про вулкан Етна
- Вулкан Етна є найбільшим чинним вулканом в Європі. Вулкан розміщений на східному узбережжі острова Сицилії, неподалік міст Мессіна та Катанія.
- Його висота орієнтовно 3 326 – 3 350 метрів. Проте її важко вказати точно, адже висота постійно змінюється внаслідок вивержень та викидів шлаків. На Етні орієнтовно 200 – 400 вулканічних кратерів, і в середньому раз на 3 місяці один з кратерів викидає потоки лави.
- Востаннє виверження Етни було у серпні 2023 року. Тоді на вулицях міста запровадили обмеження для руху машин та зупиняли роботу аеропорту.