На Сицилії почалося виверження вулкана Етна: фото, відео та наслідки

На італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Цього разу активний південно-східний кратер.

У Національному інституті геофізики та вулканології Італії заявили, що висота еруптивної колони з південно-східного кратера сягнула орієнтовно 4,5 тисячі метрів над рівнем моря.

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Що відбувається на острові Сицилія

З південно-східного кратера Етна б'є фонтан лави,

– розповіли місцеві журналісти.

За їхніми даними, попіл від виверження вулкана падає в муніципалітеті Міло та Цафферана-Етнеа. Згідно з прогнозованою моделлю, вулканічний попіл розсіюватиметься на південний схід острова.

Виверження вулкана Етна: дивіться відео

Що відбувається на Етні

Експерти з Національного інституту геофізики та вулканології обсерваторії Етна в Катанії спостерігають за найвищим чинним вулканом Європи з допомогою аналізу зображень з камер спостереження.

За даними фахівців, наразі триває пароксизмальна фаза виверження вулкана – тобто виверження повільно посилюється.

Станом на 12 листопада виверження Етни обмежене вершиною та не впливає на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.

На Сицилії розпочалось виверження вулкана Етна: дивіться відео

Згодом фахівці розповіли, що викид лави супроводжується зростанням рівня "тремтіння" вулкана. Це свідчить про підйом розжареної магми у внутрішніх каналах. Ба більше, через сильні викиди газу зафіксували вибухи.

Виверження Етни / Фото з телеграм-каналів

Коротко про вулкан Етна