Кадри ніби з фільмів жахів: в Ісландії евакуювали населення через загрозу виверження вулкана

У південно-західній частині Ісландії на півострові Рейк'янес сталися землетруси. Соцмережами ширяться лячні кадри з місця подій.

Метеорологічна служба Ісландії від кінця жовтня зафіксувала понад 24 000 підземних поштовхів в регіоні Рейк'янес. Через це місцева влада оголосила там надзвичайний стан.

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Яка ситуація в Ісландії зараз

За лічені години 11 листопада в Ісландії зафіксували 800 поштовхів. Сейсмічна активність перемістилася до містечка під назвою Ґріндавік. Існує ризик затоплення лавою цього прибережного рибацького селища. Тому всьому населенню, а це близько 3 700 осіб, наказали залишити невелике місто.

Згідно з оцінками місцевої метеорологічної служби, існує значний ризик виверження вулкана на півострові. Воно може відбутися найближчими днями. Також землетруси можуть стати ще більшими.

На одному з відео можна почути гуркіт вулкана та підземні поштовхи.

Жителі почули гучні підземні поштовхи: відео з соцмереж



Через землетруси в домівках почалися проблеми з електрикою.

В оселях почало блимати освітлення: відео з соцмереж



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