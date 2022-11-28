На Гаваях вперше за 38 років прокинувся один із найбільших вулканів у світі: моторошні кадри

Один з найбільший діючих вулканів у світі Мауна-Лоа "спав" останні майже 40 років. Наразі потік лави здебільшого стримується в межах вершини, але у геологічній службі США (USGS) попередили, що ситуація може швидко змінитися.

Ба більше, рівень попередження підвищили до найвищого рівня класифікації, повідомляють в BBC News, пише 24 канал.

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Виверження не стало "сюрпризом"

Повідомляють, виверження вулкана не стало сюрпризом, адже йому передувала серія землетрусів у регіоні, а відтак й серія попереджень про можливе явище.

Грунтуючись на минулих подіях, ранні стадії виверження Мауна-Лоа можуть бути дуже динамічними, а розташування та просування потоків лави можуть швидко змінюватися,

– заявили в USGS.

Через це у понеділок посадові особи цивільної оборони попередили жителів про необхідність готуватися на випадок, якщо виверження спричинить потік лави в бік міст. Також уже відкрили притулки в Кайлуа-Кона та Пахала.

Наразі ж попіл, який викидає вулкан, несе смертельну небезпеку. Зокрема він може:

забруднити водопостачання,

вбити рослинність,

подразнити легені.

У Національній службі погоди в Гонолулу попередили, що в деяких районах Гаваїв може накопичуватися до 6,35 см попелу.

Також повідомляється, що південна частина кальдери вулкана уже переповнилася, через що потоки лави опустилися на кілька кілометрів. Зазначимо, що за словами британського геофізика вулканів Джессіки Джонсон, саме потоки лави рідко становлять небезпеку для життя, але вони можуть бути надзвичайно руйнівними для інфраструктури.

В мережі діляться фото та відео виверження вулкана

Фото та відео виверження вулкана почали з'являтися у мережі у ніч на 28 листопада. На тлі нічного неба ці кадри ще моторошніші.

Ці фото зробили жителі Великого острова.

Також у мережі показали теплову характеристику та діоксид сірки, який виділявся з кальдери на вершині вулкана.

Де розташований вулкан

Вулкан Мауна-Лоа розташований у Національному парку Гавайських вулканів та охоплює половину Великого острова. Його висота становить 4 169 метрів над рівнем моря, а площа – понад 5 тисяч квадратних кілометрів. Ба більше, сама гора йде під воду на глибину 5 791 метр, а відтак загальна висота вулкана становить 9 960 метрів.

За даними USGS, цей вулкан уже вивергався 33 рази з моменту свого першого задокументованого виверження в 1843 році. Останній раз же це трапилося у 1984 році. Тоді потоки лави були в межах 8 кілометрів від найбільш густонаселеного міста на острові Хіло.