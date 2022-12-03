Через виверження вулкану на Гаваях туристи можуть опинитись у смертельній пастці: моторошні фото

Наприкінці листопада один з найбільший вулканів у світі Мауна-Лоа почав вивергатися. До цього вулкан "спав" останні майже 40 років.

Розплавлена ​​лава може зробити дорогу непроїзною та змусити водіїв шукати альтернативні прибережні маршрути. Потік лави рухається до траси, що сполучає східну та західну частини острова.

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Що загрожує туристам

Жителі штату готуються до подальших зривів. Якщо лава з вулкана сягне ключової магістралі, то заблокує найшвидший шлях, що з'єднує дві сторони острова.

Виверження вулкана Мауна-Лоа на Гаваях / Фото Sky News

Спершу лава повільно протікала за 4,3 кілометра від траси. Як пізнше повідомили вчені Геологічної служби США, наступного тижня вона може перерізати проїжджу частину. Проте лава також може і змінити курс та не зачепити відтинок дороги.

Які дії влади

Місцеві політики надіслали президенту Байдену листа з вимогою надати "негайну допомогу" на випадок, якщо розпечена магма перекриє шосе. Тим часом туристи заблокували рух на автошляхах острова, намагаючись помилуватися яскравими струмками, що стікають з гори.

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Люди зайняли практично всі готелі на околицях і орендували гелікоптери для огляду з повітря. Поліція штату повідомила, що через це сталося зіткнення двох автомобілів. Внаслідок цього двоє людей госпіталізували з легкими травмами.

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