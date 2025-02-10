Партизани писали про вивезення росіянами сімей та ППО з Криму: Плетенчук пояснив, що це означає

Родини російських військовослужбовців покидають територію Криму та виїжджають до Росії. Це закономірний процес, адже весь Чорноморський флот разом з особовим складом з території півострова також вийшов до Новоросійська.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в етері національного маратону.

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Що сказав Плетенчук про вивезення ППО та родин росіян з Криму

Дмитро Плетенчук зазначив, що щодо того, що росіяни перекидають системи протиповітряної оборони з Криму, він підтвердити цю інформацію не готовий. Проте речник наголосив, що в російському інформаційному просторі є такий деяке напруження щодо того, що Крим захищений краще, ніж решта території Росії.

І це цілком зрозуміло, бо це є правдою. Так, в Криму було сконцентровано доволі велику кількість систем протиповітряної оборони, і впевнений, і зараз там на квадратний кілометр більше (систем ППО – 24 Канал) ніж на території Росії,

– пояснив Плетенчук.

Він також наголосив, що всі можуть побачити, що кожної ночі відбуваються кейси, які в нас називають "бавовною", на території Росії. Тому звісно, це викликає невдоволення місцевого населення, тому така інформація і має право на існування.

Стосовно вивезення родин російських військовослужбовців з Криму, то Дмитро Плетенчук підкреслив, що озвучував більше як рік тому, що багато сімей окупантів вимушені повернутися в Росію, адже фактично вже понад рік їхні чоловіки зі складу Чорноморського флоту Росії фактично не служать в Криму.

"Бо російські кораблі перебувають в Новоросійську вже тривалий час, і перспектив на те, що вони повернуться в Крим наразі не вбачається, і, сподіваємося, що ми їх там більше не побачимо. Тому це цілком логічно, що вони вимушені переїжджати на місце служби їхніх чоловіків, це закономірно", – резюмував Дмитро Плетенчук.

До слова, раніше партизани з руху "Атеш" писали, що російські війська з Криму перекидають на інші ділянки фронту. Разом із ними також їдуть і їхні родини.