Діаметр виявленої труби – 32 міліметри. Знахідку діставали з води прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ.
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Кінець труби був у дворі дому
Також до демонтажу залучили водолазів Морської охорони. Трубопровід пролягав від державного кордону під водою на мілині, а також під землею. Він виходив до приватного домоволодіння в селі Павлівка, що в Роздільнянському районі.
У будинку правоохоронці також виявили дві порожні місткості на 2 тисячі літрів. Прикордонники зазначили, що періодично обстежують дно, тому будь-які спроби налагодити контрабанду присікають ще на стадії підготовки.
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Інший інцидент на цьому кордоні
21 вересня прикордонники на Одещині затримали громадянина Молдови. Чоловік був на возі з конем. "Мандрівник" пояснив службовцям, що просто заблукав.
Мовляв, втратив орієнтир і не знав, куди їхати. Попри його все ж притягнули до адміністративної відповідальності й передали цю справу до суду.