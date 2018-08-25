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Виявлені наркотики в пакунках "Єдиної Росії": у партії Путіна відповіли жартом

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Наркотики в пакунках з логотипом "Єдиної Росії"
Наркотики в пакунках з логотипом "Єдиної Росії" / Кадр з відео

У російській керівній партії "Єдина Росія" зреагували жартом у відповідь на інформацію про вилучений у Бельгії кокаїн з логотипом партії.

Про це свідчить допис у Facebook заступника секретаря Генеральної Ради "Єдиної Росії" Євгенія Ревенка.

24 канал повідомляв, що поліція Бельгії вилучила у порту Гента рекордну партію кокаїну у розмірі 2 тонн з логотипом партії "Єдина Росія".

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Ось вона, слава! Тепер і латиноамериканські наркобарони почули про існування партії "Єдина Росія" і навіть вирішили використовувати частину нашого логотипу для маскування чергової партії кокаїну цього разу з Бразилії в Бельгію. А можливо, і просто сподобався триколор з нашим ведмедем. У будь-якому разі день вдався, було над чим посміятися,
– написав представник партії.

До слова, в лютому 2018 року у приміщенні посольства Росії в Аргентині виявили 12 валіз із 400 кілограмами кокаїну. Вони готувалися до відправки в РФ. Згодом з’ясувалося, що поліція виявила наркотики ще близько 2 років тому – у 2016 році, однак про це стало відомо лише на початку 2018 року, після оприлюднення відповідних фактів міністром з безпеки Аргентини Патрісією Буллріч. 21 серпня 2018 року знайдений кокаїн спалили у крематорії.

Теги: Новини Росії Новини політики Бельгія Наркотики Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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