Виявлених тіл загиблих під час окупації мирних людей на Київщині – вже понад 720, – МВС

Правоохоронці продовжують розслідування воєнних злочинів, які здійснила російська армія на території України. Лише на території Київської області з початку війни зафіксовано понад 3050 кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених російськими військовими.

Правоохоронці розслідують 1463 фактів за порушення законів та звичаїв війни, вчинених російськими окупантами в Київській області. Серед них і вбивство мирних мешканців.

"Кількість виявлених і оглянутих тіл загиблих мирних осіб на Київщині в результаті російської агресії становить вже понад 720 осіб. Ще понад 200 осіб вважаються зниклими безвісти", – розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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Поліцейські продовжують проводити зачистку територій, які були в окупації російських військ, виявляти осіб, які співпрацювали з ворогом, встановлювати потерпілих від російської агресії, фіксувати руйнування та оглядати тіла загиблих.

За даними поліції, є факти, що окупанти впритул розстрілювали цілими родинами.

Також вони розстрілювали автомобілі, якими мирні мешканці намагалися евакуюватися. На автодорозі поблизу села Гавронщина поліцейські Київщини виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль. Як з’ясувалось, в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватися, але дорогою їх розстріляли окупанти. На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик та 14-річний підліток, а також жінки 30, 50 та 70 років. Чоловіку, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водій був госпіталізований.