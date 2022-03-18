Виявлено фейкові листи від начебто НБУ про збір коштів на ЗСУ в криптовалюті

В Україні виявили ще один вид шахрайства – в інтернеті розсилають електронні листи нібито від НБУ, де повідомляють про збір коштів на потреби Збройних Сил України в криптовалюті.

Нацбанк України зафіксував як мінімум дві фейкові адреси, за якими українців просять переказати кошти на допомогу ЗСУ у криптовалюті:

helpukraine@bank.gov.ua

helpukrainearmy@bank.gov.ua

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"Національний банк України не розсилає електронні листи громадянам та не збирає кошти на допомогу у криптогаманці", – заявили у Центрі протидії дезінформації.

Перерахувати кошти на допомогу Збройним Силам України можна за цим посиланням. А за цим посиланням можна переказувати гроші на допомогу громадянам, які потерпають від війни.