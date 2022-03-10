Виїхала величезна кількість людей, понад 10 тисяч, – Кулеба про евакуацію на Київщині

З Київщини вдалося евакуювати понад 10 тисяч людей. Мовиться про Ворзель та Ірпінь. До Бучі та Гостомеля потрапити, на жаль, не вдалося.

Евакуація з Київщини відбулася 9 березня. Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповів голова Київської ОВА, повідомляє 24 канал.

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Ми не змогли потрапити до Бучі і Гостомеля. Проте вдалося виїхати величезній кількості людей… Це понад 10 тисяч людей,

– розповідає Олексій Кулеба.

Люди виїжджали величезними колонами авто та автобусами, які надали в ОВА.

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