Виїзд чоловіків за кордон з 1 серпня: хто має право перетнути кордон та які документи потрібні

З 1 серпня 2026 року глобальних змін у правилах виїзду чоловіків за кордон не запровадили. Однак саме відповідність документів і актуальність даних можуть стати вирішальними під час проходження

Про це йдеться у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Хто має право виїхати за кордон?

Без додаткових дозволів державний кордон можуть перетинати:

чоловіки віком від 18 до 22 років за наявності чинного військово-облікового документа;

чоловіки, які досягли 60-річного віку;

громадяни, виключені з військового обліку;

особи, офіційно визнані непридатними до військової служби.

Чоловіки віком від 23 до 60 років можуть виїхати лише за наявності визначених законом підстав. Зокрема, це стосується тих, хто їде на лікування або реабілітацію, має відповідні сімейні обставини, є студентом, аспірантом чи курсантом.

Також це можливо у випадках, передбачених законодавством, якщо ви є заброньованим працівником критично важливого підприємства, журналістом, працівником медіа, волонтером, який перевозить гуманітарну допомогу або вантажі для ЗСУ, а також осіб, які супроводжують людей з інвалідністю чи здійснюють постійний догляд.

Під час проходження прикордонного контролю чоловіки повинні пред'явити:

закордонний паспорт;

чинний військово-обліковий документ;

документи, що підтверджують право на виїзд;

за потреби – документи про відстрочку, бронювання, службове відрядження або іншу законну підставу.

Також військово-обліковий документ повинен містити QR-код або інший засіб перевірки інформації в електронному реєстрі "Оберіг".

Під час контролю співробітники Державної прикордонної служби звіряють інформацію у військово-облікових документах із державними електронними реєстрами. Якщо дані у документах, реєстрі або застосунку Резерв+ не збігаються, прикордонники можуть відмовити у виїзді навіть тоді, коли людина формально має законне право залишити територію України.

Сам факт бронювання не означає автоматичного дозволу на перетин державного кордону. Для законного виїзду необхідно, щоб бронювання було чинним, працівник перебував на спеціальному військовому обліку, усі відомості у ТЦК та СП були актуальними, а також були оформлені документи, які підтверджують службове відрядження або іншу передбачену законом підставу.

Саме невідповідність інформації у реєстрах або відсутність необхідних підтверджувальних документів сьогодні є однією з найпоширеніших причин відмови у перетині державного кордону.

Зауважимо, що українці також можуть скористатися новим сервісом – особистим кабінетом ДПСУ, який дозволяє перевірити наявність тимчасових обмежень на виїзд, накладених за рішеннями суду або виконавчої служби.

Водночас прикордонники наголошують, що цей сервіс не відображає обмеження, пов'язані з мобілізацією та воєнним станом. Тому навіть за відсутності інформації про судову заборону остаточне рішення щодо пропуску через державний кордон ухвалюється після перевірки всіх документів та даних у відповідних реєстрах.