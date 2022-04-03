Виїзд з Ірпеня закривають для захисту від мародерів

Міська влада Ірпеня вирішила закрити місто на виїзд. Все для того, щоб уникнути розграбувань.

Наразі на вулицях цілодобово працюють поліція та вибухотехніки. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

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Ухвалили рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня,

– розповів мер.

Тобто перевірятимуть навіть автомобілі поліцейських, пожежників та територіальної оборони.

Зауважимо, напередодні в одній машині, яка їхала з Ірпеня, виявили ноутбуки, мобільні телефони та іншу техніку. Маркушин запевнив, що усіх мародерів жорстоко каратимуть.

Зауважимо, Ірпінь звільнили від російських військових 28 березня. Місцевих мешканців, які виїхали з міста, закликають ще не повертатися додому. Адже наразі там немає комунікації, а території заміновані.

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