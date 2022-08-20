Як виїхати чоловікам, які прямують на лікування через поранення на війні: список документів

У Держприкордонслужбі розповіли, як перетнути кордон чоловікам, які їдуть на лікування через поранення на війні. Зокрема, треба мати відповідні документи.

У ДПСУ кажуть, що чоловіки-військовослужбовці можуть виїхати за кордон лише на лікування. Для цього потрібно мати три документи.

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Які потрібні документи для виїзду

паспорт громадянина України для виїзду за кордон або звичайний паспорт громадянина України. Якщо ці документи відсутні, то потрібно мати будь-які інші, в яких є дані про особу, на підставі чого ДПСУ дозволить виїзд);

громадянина України для виїзду за кордон або звичайний паспорт громадянина України. Якщо ці документи відсутні, то потрібно мати будь-які інші, в яких є дані про особу, на підставі чого ДПСУ дозволить виїзд); висновок про необхідність направлення особи на лікування за кордон;

про необхідність направлення особи на лікування за кордон; лист МОЗ про погоджений з іноземною стороною перелік осіб, заклади охорони здоров’я яких можуть прийняти на лікування за кордоном.

Як виїхати чоловікам, які прийняті на тимчасовий консульський облік за кордоном

Особливості виїзду чоловіків, які прийняті на тимчасовий консульський облік за кордоном, роз'яснили у Державній прикордонній службі.

Під час перетину кордону України такі особи мають надати:

відповідний паспортний документ з відмітками Державної міграційної служби України "Оформлено виїзд на постійне проживання",

дипломатичної установи України "Прийнятий на консульський облік".

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