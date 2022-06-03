На виїзді з Запоріжжя стоять сотні машин: влада призупинила рух до окупованих територій

Із Запоріжжя до тимчасово окупованих територій області дістатися неможливо. Влада призупинила рух транспорту через постійні ворожі обстріли.

Через заборону на виїзд із Запоріжжя багатьом жителям окупованих територій важко дістатись додому. Дорога туди й назад триває цілодобово.

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У мережі опублікували фото, де на виїзді з обласного центру стоять сотні машин. Про заборону руху транспорту повідомили в Запорізькій ОВА, передає 24 канал.

Сотні авто у черзі

Виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з обласного центру обмежено. Наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин. Просимо з розумінням поставитися до ситуації,

– мовиться в повідомленні.

Причиною обмеження є небезпека ворожих обстрілів в селі Кам'янське. Інформацію щодо змін умов перетину лінії розмежування повідомлять додатково.



Черга авто, що прямує із Запоріжжя / Фото з телеграму "Ріа-Мелітополь"

В одному з місцевих телеграм-каналів пишуть, що через такі обмеження окупований Мелітополь перебуває в ізоляції.

З кожним днем сполучення окупованого Мелітополя з вільною Україною стає дедалі складнішим. Людям доводиться добиратися до обласного центру і назад цілодобово,

– мовиться в повідомленні.

За неофіційною інформацією з телеграму, перетин лінії розмежування буде обмежений аж до 15 червня.

Ситуація на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку російські окупанти утримують зайняті позиції та роблять усе, щоб не допустити просування Збройних Сил України.

Протягом доби 2 червня росіяни намагалися зупинити просування українських захисників у районі сіл Новодарівка та Нескучне. Проте вони не те що не досягнули своєї мети, а ще й зазнали поразки та відступили.

Українські військові продовжують міцно тримати оборону й захищати свою рідну землю. Протягом минулої доби їм вдалося ліквідувати:

69 окупанти (28 вбито, 41 – поранено);

2 спостережних пункти окупантів;

ворожий склад боєприпасів;

3 танки;

7 одиниць автомобільної техніки;

2 міномети;

7 бойових броньованих машин, а ще одну – захопити.

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