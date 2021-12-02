Перша – фракцію "Слуга народу" покинув мажоритарник. Сам пішов, уявіть собі. Друга – законопроєкт №5600 пройшов друге читання під куполом.

До теми Нардеп Соха заявив про вихід з фракції "Слуга народу"

Чому мажоритарник покинув політсилу

Розпочну з першої події й того, що ми побачили. Мажоритарник 75 округу Запорізької області Роман Соха 30 листопада, взявши слово й вийшовши до трибуни, сказав, що йде.

Я не хочу й не можу бути дотичним до людей, які не відповідають тим принципам, які ми декларували, йдучи на вибори. Я хочу бути чесним перед самим собою,

– заявив він.

Ну й хай би собі йшов, подумали одні. Я б теж так сказала, але дуже не люблю, коли нардепи вдають сакральну жертву, яка постраждала від режиму.

Соха сказав не лише про свій вихід, а й вказав, що в Офісі Президента залишається Ростислав Шурма, Олег Татаров та Руслан Демченко. Ну й от вже з цим миритися він не може й не буде, тому переходить з фракції у клуб Дмитра Разумкова.



Роман Соха заявив про вихід з фракції "Слуга народу" / Фото з фейсбуку депутата

Тобто він виходить, бо його не влаштовують проросійськи налаштовані люди у владі, тому йде у міжфракційне об'єднання до того, хто не підтримував санкції проти проросійських каналів.

Зокрема, у компанію до Артема Дмитрука, який вважає Анатолія Шарія "бажилой" і знімався в його пропагандистському фільмі. Якийсь "сюр", вам не здається?

До чого тут Рінат Ахметов

Ну, картинку побачили, а тепер з'ясуймо, що ж сталося насправді. Одна впливова й не менш відома людина, а саме Рінат Ахметов, пересунув на шахівниці пішака, роль якої зіграв Соха. Таким чином він почав вести 1:0 у рахунку з президентом.

Однак до чого тут Ахметов, запитаєте ви? На думку політолога Володимира Фесенка, те, що відбулося, є продовженням його "війни" із Зеленським.

Запоріжжя – це один з базових регіонів Ахметова й він так демонструє, що може виводити окремих депутатів-мажоритарників, що хитатиме фракцію. Якби у нього була така можливість зараз, то він би зробив це, а її немає,

– наголосив політолог.

У такий спосіб олігарх дав зрозуміти – якщо Зеленський не піде на поступки, то він зробить усе для того, щоб монобільшості не було. Втім, найбільше мені у цій ситуацій шкода тих, хто обирав Соху, бо він, говорячи простою мовою, їх просто "кинув".

Як Зеленський "зрівняв рахунок"

Усе це відбувалося на початку дня, але потім трапилося найцікавіше. Президент щонайменше зрівняв рахунок, а може навіть вивів його на свою користь. Як це відбулося? Дуже просто.



Володимир Зеленський "зрівняв рахунок" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

"Антиахметівський" законопроєкт пройшов друге читання у Верховній Раді. Так, той самий документ, до якого подали понад 11 тисяч правок, і який мав усі шанси стати "проахметівським". Однак не цього разу, тож зрада скасовується.

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Що передбачає документ

Розбирати документ повністю не буду, але проаналізую основні показники. Зокрема, ставки ренти на видобуток руди, системи оподаткування сільгоспвиробників та фермерів, а також операції з продажу нерухомості.

Тепер, кажуть, жодних необґрунтованих пільг для великого бізнесу не буде, а от додаткове фінансування для державних проєктів навпаки.

Наприклад, з тих грошей, які принесе законопроєкт №5600 "Велике будівництво" й спортивні об'єкти отримають додатково по 4 мільярди гривень. Ще 1,7 мільярда гривень піде додатково на "Велику реставрацію".

Залізниці перепаде 6 мільярдів гривень. Також 5 мільярдів виділять на реконструкцію аеропортів, по 2 мільярди на космічну галузь та авіабудування і 1,3 мільярда на розвиток українського кіно.

Де саме братимуть гроші

Першочергово – з кишені Ахметова. Як би його посіпаки не намагалися виключити вартість фрахту вугілля, а це приблизно 10% від ринкової ціни, з законопроєкту, щоб максимально зменшити надходження від ренти до бюджету, у них нічого не вийшло.



Гроші братимуть з кишені Ріната Ахметова / Фото Getty Images

Нерухомість

Торкається документ й операції з нерухомістю. Зокрема, він запроваджує 18% податку на доходи фізичних осіб з продажу третьої та кожної наступної квартири, якщо вони відбулися протягом одного року.

З приводу 18%, мовиться про третій продаж квартири й саме оподатковується різниця між купівлею і продажем. Тут не буде оподатковуватися уся вартість,

– розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

Тут ще трохи поясню. Той, хто купував квартиру у забудовника, знає, хто не купував – міг не знати, що зазвичай квартиру купують не у забудовника на пряму, а у фізособи, яка нібито викупила її ще на етапі котловану.

Насправді ні, адже є спеціальні підставні особи, які на цьому непогано заробляли. Зокрема, 5%, які ставали готівкою в кишенях чиновників і "ділків". Однак тепер їм доведеться сплачувати за це окрему ставку – 18%.

Сільське господарство

Якщо ви продаєте городину, то вас вже могли налякати, що тепер маєте за неї сплати 18% податку. Насправді ж, як стверджує міністр фінансів, бабусі, яка продає на ринку те, що виростила в себе біля будинку, таке не стосується. Ця норма про інше.

Це стосується нелегальних "ділків", які обробляють землю у незаконний спосіб. Таких в Україні 8 мільйонів гектарів. Це взагалі не стосується пересічних громадян, навіть якщо у них паї віддані в оренду,

– наголосив Марченко.

Як казали в одному відомому фільмі, "гарні чоботи", а точніше законопроєкт – треба брати. Про це говорять не лише чинні, а й колишні високопосадовці, зокрема ексвиконувач обов'язків міністра економрозвитку Павло Кухта.

До теми Не стосується пересічних громадян, – Марченко про оподаткування городини

"Я не прибічник таких норм, тому що з обережністю ставлюся. Я зазвичай на боці підприємця у будь-яких конфліктах, але менше з тим. Найбільш шкідливі речі, наприклад, які можна було б стягувати одразу з рахунків, забрали", – заявив Кухта.

Сподіваюся, що на деякі ваші запитання я точно відповіла, а на інші відповім, щойно документ буде в загальному доступі у повній проголосованій версії.