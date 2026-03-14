Росія допомагає Ірану атакувати сили США та союзників на Близькому Сході, – Зеленський
- Росія постачає Ірану дрони-камікадзе, які використовуються для атак на сили США та союзників на Близькому Сході.
- Володимир Зеленський стверджує, що зростання цін на нафту з початку кризи на Близькому Сході збільшує доходи Росії.
Володимир Зеленський заявив, що раніше Іран постачав "Шахеди" Росії для атак по Україні, але наразі відбувається навпаки. До того ж він пояснив, чому криза на Близькому Сході вигідна Володимиру Путіну.
Про це повідомив президент України в інтерв'ю Radio France.
Як співпрацюють Росія та Іран зараз?
За словами Зеленського, росіяни передають Ірану дрони-камікадзе типу "Шахед", які виробили на території Росії. БпЛА використовують, щоб атакувати об'єкти Сполучених Штатів та союзників у регіоні.
Раніше Іран передавав дрони Росії, а тепер вони роблять навпаки. Росія є союзником іранського режиму,
– додав лідер України.
Президент Зеленський також стверджує, що російському диктатору Путіну вигідна криза на Близькому Сході. Адже доходи від продажу російської нафти різко зросли. За даними українського лідера, наразі вони становлять близько 150 мільйонів доларів на день.
"Це гроші, які негайно інвестуються у воєнні зусилля Росії", – наголосив він.
Яка ситуація на Близькому Сході?
За наказом президента США Дональда Трампа військові бомбардували острів з іранською нафтою Харг. Американський лідер стверджує, що там "знищено всі військові цілі". Водночас нафтову інфраструктуру залишили неушкодженою.
До того ж Трамп анонсував, що США можуть вдарити по Ірану наступного тижня. В такому разі, мовляв, Іран буде відновлюватись роками.
Також відомо, що було атаковано вертолітний майданчик посольства США в Іраці та житловий будинок. Джерела ЗМІ припускають, що там міг знаходитись штаб "Катаїб Хезболли".