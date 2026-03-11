Країни Близького Сходу почали краще розуміти Україну, але не наслідки зимових атак

Наразі країни Близького Сходу почали краще розуміти ситуацію в Україні й усвідомлювати, як це жити під ракетними обстрілами та атаками дронів. Раніше вони намагались балансувати через економічні зв'язки із Росією, але тепер чітко бачать, хто є агресором.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю ірландському журналісту Каолану Робертсону.

Чи змінилось ставлення країн Близького Сходу до Росії через нещодавні події?

Український лідер зазначив, що нині країни Близького Сходу відчувають на власному досвіді, що означає жити під постійною загрозою обстрілів. Раніше держави регіону не виступали жорстко проти Росії, зокрема у питанні санкцій, через свої економічні інтереси, однак нині точно почали краще розуміти, хто у цій війні є агресором.

Відповідаючи на питання журналіста щодо того, чи допоможе ситуація на Близькому Сході побачити масштаб війни, в якій перебуває нині Україна, Зеленський відповів: "Я дуже на це сподіваюся, чесно кажучи".

Водночас президент додав, що країни регіону не можуть повністю оцінити наслідки ворожих атак на енергосистему взимку, однак зауважив, що ризики для інфраструктури залишаються високими й влітку.

Як Росія підтримує Іран у війни проти США та Ізраїлю?