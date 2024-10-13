Під Кураховим тривають запеклі бої: у Генштабі розповіли про ситуацію на ділянках фронту

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою. На фронті від початку доби відбулося 80 боїв. Найбільшу кількість бойових зіткнень наразі зафіксували саме на Курахівському напрямку.

Таку інформацію повідомляє Генштаб ЗСУ станом на 16:00 13 жовтня. Українські захисники продовжують активно протидіяти російському агресору, завдаючи йому втрат у живій силі та техніці.

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Що відбувається на фронті

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбивають 6 ворожих атак неподалік Петропавлівки, Піщаного, Вишневого, Копанок та Лозової, одне з цих боєзіткнень вже завершилось.

На Лиманському напрямку за день росіяни здійснили десять атак біля Греківки, Дружелюбівки, Тернів та Торського. Наразі п’ять боєзіткнень завершилися, ще п’ять – тривають.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили ворожий штурм поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку відбулося дві ворожі атаки в районі Щербинівки.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Сухий Яр, Лисівка, Промінь та Селидове. ЗСУ відбили 13 атак противника, два боєзіткнення ще триває. Ворог концентрує основні зусилля поблизу Селидового, де на даний час відбулось 12 боїв.

На Курахівському напрямку сьогодні найгарячіше, окупанти провели 19 атак поблизу Кремінної Балки, Ізмайлівки, Новоселидівки, Курахівки, Гірника, Максимільянівки, Костянтинівки та Катеринівки. Наразі точиться три бої у районах Новоселидівки та Кремінної Балки. Крім цього, ворог скинув авіаційні бомби на Курахове та Іллінку.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбивають наступ росіян неподалік Золотої Ниви. На цей час триває бій.

На Оріхівському напрямку двічі окупанти намагались потіснити наші підрозділи із займаних позицій. Поблизу Роботиного триває боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі атаки, ще одна – триває.

Крім того, прикордонні населені пункти Сумської області продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії постраждала Бобилівка.

Ворог також завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Соснівка, Мишутине, Глухів, Ободи та Біла Береза, застосувавши 13 КАБів. Бомбардують росіяни і Курську область.