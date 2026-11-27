Безпілотники дедалі більше змінюють характер війни. Військові стикаються з постійною загрозою з повітря, а небезпека може виникнути навіть тоді, коли її не вдається вчасно помітити. Через це бойові завдання стають ще складнішими, а навантаження на бійців зростає.

Про те, як безпілотники змінили ситуацію на фронті, чому стало важче працювати під час бойових завдань і чи продовжують росіяни наступати, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів боєць спецпідрозділу "Артан" з позивним Шизік.

Як дрони змінили війну на фронті

Шизік зазначає, що безпілотні системи стали одним із найбільших викликів для військових. За його словами, навіть фізично підготовлений і досвідчений боєць не може бути захищеним від загрози з повітря.

Кількість безпілотників на фронті зростає, а їхня присутність ускладнює виконання бойових завдань.

Вони дуже заважають, адже небо контролюється, і навіть якщо ти хороший штурмовик, сильний і міцний, може прилетіти FPV-дрон і вбити тебе,

– розповів боєць.

Небезпека може виникнути навіть тоді, коли військовий не чує безпілотника.

Вони можуть помітити тебе, навіть якщо ти не чуєш їх, а потім починається ураження та інші загрози. Це дуже тяжко,

– пояснив він.

За словами бійця, порівняно з попереднім роком працювати стало важче. Війна дедалі більше залежить від безпілотних систем, які створюють постійну небезпеку для військових.

Повне інтерв'ю з бійцем: дивитись відео

Чи продовжують росіяни наступати

Шизік також розповів про активність російських військових.

Зараз вони не такі активні, як минулого року. Люди, яких уже відправили туди, фактично не можуть повернутися. Навіть поранені залишаються на позиціях,

– зазначив військовий.

Українські підрозділи намагаються стримувати росіян, проте ситуація на фронті залишається складною. Боєць наголошує, що окупанти продовжують наступальні дії, попри небезпеку та втрати. Попри складні умови, українські військові продовжують виконувати завдання та стримувати противника.