Росія поставила все й програла: експерт розкрив наслідки для Кремля від війни на Близькому Сході
- Росія втрачає свій вплив на Близькому Сході через війну в Україні.
- Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів про те, як Росія втрачає своюїх союзників.
Росія, можливо, хотіла б допомогти Ірану втримати тамтешній режим. Але малоймовірно, що вони взагалі здатні там хоч щось зробити.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що Росія фактично повністю зробила "ставку" на Україну, від чого програла. Вони не тільки не змогли досягти суттєвих успіхів за 4 роки повномасштабної війни, так ще й втратили свій вплив на тому ж Близькому Сході.
Росія фактично програла
За словами Жмайла, зараз Росія фізично не здатна допомогти Ірану у бойових діях проти США. Усі бойові спроможності ворога прикуті до України. Крім того, Сили оборони упродовж останніх років зробили низку "болючих" для окупантів ударів по їхніх великих складах боєприпасів.
Росія ж намагалася "продавати" послуги посередництва з різними режимами. Але чинна американська адміністрація чітко дала знати, що взагалі у цьому не зацікавлена.
Вся цей ланцюжок інфраструктури та співпраці через Каспійське море Сирія – Іран – Росія поступово розвалюється. Росія не може зараз дати Ірану жодної підтримки, бо запаси виснажені. Йде поступове руйнування цієї "вісі зла",
– зазначив Жмайло.
Яка ситуація в Ірані?
- 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль почали масштабну бойову операцію проти Ірану. Трамп заявив, що хоче усунути загрози, які створює іранський режим. Зокрема вони не допустять, щоб Іран отримав ядерну зброю.
- Вже наступного дня стало відомо, що внаслідок атак було знищено верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Разом з ним ліквідували ще низку високопосадовців, серед яких був і головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції.
- Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус заявив, що Путін фактично втратив своїх трьох друзів упродовж року. Йдеться про сирійського диктатора Асада, венесуельського – Мадуро та іранського – Хаменеї.