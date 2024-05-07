Операція наступу почалася: Ізраїль вдарив по Рафаху на кордоні Сектору Гази та Єгипту

З вечора 6 травня Ізраїль почав завдавати ударів по цілях у місті Рафах на півдні Сектора Гази. Водночас з'явилися кадри, які можуть свідчити про початок наземної операції у цьому регіоні.

Також варто додати, що ще вночі біля переходу було чути стрілянина, а також фіксувався рух ізраїльської техніки. Водночас Ізраїль попередив Єгипет, що виведе війська після завершення операції.

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Нова операція Ізраїлю

Армія Ізраїлю ввечері 6 травня повідомила, що "проводить цілеспрямовані удари по об’єктах терористів ХАМАС у східному Рафаху". Перед цим Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.

В ніч на 7 травня з'явилася інформація про те, що ізраїльські війська та танки наближаються до переходу Рафах. На кадрах з переходу, які транслював єгипетський телеканал "Аль-Кахера", чути сильну стрілянину та вибухи, а також гул військових літаків. При цьому людей на кадрах не було.

На переході Рафах було чути постріли: дивіться відео

Водночас головний політичний аналітик Channel 12 News Аміт Сігал опублікував кадри з ізраїльським танком, що перебуває на стороні Гази.

Танк Ізраїлю на прикордонному переході Рафах: дивіться відео

Єгипетський чиновник каже, що операція виглядає обмеженою. Він і телеканал ХАМАСу Аль-Акса кажуть, що ізраїльські офіційні особи повідомили єгиптянам, що війська виведуть війська після завершення цілеспрямованої операції.

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