Операція наступу почалася: Ізраїль вдарив по Рафаху на кордоні Сектору Гази та Єгипту
Джерело:Times of Israel
З вечора 6 травня Ізраїль почав завдавати ударів по цілях у місті Рафах на півдні Сектора Гази. Водночас з'явилися кадри, які можуть свідчити про початок наземної операції у цьому регіоні.
Також варто додати, що ще вночі біля переходу було чути стрілянина, а також фіксувався рух ізраїльської техніки. Водночас Ізраїль попередив Єгипет, що виведе війська після завершення операції.
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Нова операція Ізраїлю
Армія Ізраїлю ввечері 6 травня повідомила, що "проводить цілеспрямовані удари по об’єктах терористів ХАМАС у східному Рафаху". Перед цим Ізраїль попередив десятки тисяч палестинців про необхідність евакуюватися з частини міста перед наступом.
В ніч на 7 травня з'явилася інформація про те, що ізраїльські війська та танки наближаються до переходу Рафах. На кадрах з переходу, які транслював єгипетський телеканал "Аль-Кахера", чути сильну стрілянину та вибухи, а також гул військових літаків. При цьому людей на кадрах не було.
На переході Рафах було чути постріли: дивіться відео
Водночас головний політичний аналітик Channel 12 News Аміт Сігал опублікував кадри з ізраїльським танком, що перебуває на стороні Гази.
Танк Ізраїлю на прикордонному переході Рафах: дивіться відео
Єгипетський чиновник каже, що операція виглядає обмеженою. Він і телеканал ХАМАСу Аль-Акса кажуть, що ізраїльські офіційні особи повідомили єгиптянам, що війська виведуть війська після завершення цілеспрямованої операції.
Новини Ізраїлю
- Американський журнал Axios повідомив, що США призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю. Це сталося вперше від нападу ХАМАС у жовтні 2023 року. Водночас ізраїльські чиновники не знають причин такого рішення.
- ЗМІ припускають, що причиною можуть бути розбіжності у поглядах США та Ізраїлю на майбутні бойові дії в Секторі Гази.
- Також відомо, що через велику кількість цивільних США та деякі інші країни побоюються, що наступ Ізраїлю на Рафах спричинить велику кількість жертв серед мирного населення. Джо Байден назвав операцію "червоною лінією", а в Білому домі казали, що це "помилка" і вони не можуть підтримати операцію без належного гуманітарного плану.