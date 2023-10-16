"Якщо в Ізраїлі почнеться війна, одразу туди поїду": як Соловйов дав задню через гучну обіцянку
Російський пропагандист Владімір Соловйов відомий своїми гучними заявами, якими він активно розкидається. От, до прикладу, він пообіцяв, що поїде до Ізраїлю щойно там почнеться війна.
Власне, відповідну обіцянку пропагандист, у якого єврейське походження, дав ще у 2004 році. Втім, люди все пам'ятають та вирішили нагадати Соловйову, а то війна в Ізраїлі розпочалася, а він щось не дуже поспішає.
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Соловйов недолуго виправдався
Відповідне інтерв'ю він майже 20 років тому дав єврейському молодіжному тижневику "Москва-Гілель". У ньому пропагандист назвав себе євреєм, а також пообіцяв, що поїде до Ізраїлю у випадку, якщо там буде війна.
Ось якщо в Ізраїлі почнеться війна, я одразу туди поїду, і їздив туди регулярно, коли там було дуже погано,
– запевняв тоді він.
Соловйов обіцяв поїхати воювати в Ізраїль, коли почнеться війна / Вирізка з газети
Правда, він також давав обіцянку, що воюватиме на боці Росії. Втім, як ми бачимо, воює він хіба за ефірний час і можливість продовжувати вливати пропаганду в голови росіян.
А якщо, не дай Боже, щось станеться тут, то я воюватиму на боці Росії. Я російський громадянин, росіянин, але єврей,
– сказав він у тому ж інтерв'ю.
Соловйов обіцяв поїхати воювати в Ізраїль, коли почнеться війна / Вирізка з газети
Користувачі мережі вирішили пригадати Соловйову, що своїх слів варто дотримуватися. В ефірі свого шоу пропагандист вирішив розкидатися несподіваними виправданнями. Мовляв, він застарий для війни, і що на заваді так звана "спецоперація".
Я єврей, ніколи цього не приховував. У 2004 році, коли була напруженість теж, сказав, що якби в Ізраїлі почалася війна, як єврей би поїхав туди захищати мій народ. Я вам більше скажу, мені 60 років, але якби зараз Росія не брала участі в "СВО", то я б вирушив до Ізраїлю, тому що євреї з усього світу їдуть туди захищати свій народ після цієї жахливої трагедії,
– почав викручуватися він.
Бідкався пропагандист також на те, що він буцімто застарий для армії Ізраїлю. Мовляв, мав він розмову з послом Ізраїлю Аркадієм Мільманом. І що останній сказав йому: "Володю, ви не ображайтеся, але ви старий".