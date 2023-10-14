Війна в Ізраїлі не підірве можливості НАТО допомагати Україні: Столтенберг назвав конкретні дії

Напад ХАМАС на Ізраїль сколихнув світову спільноту. Водночас виникло питання, чи не підірве це можливості НАТО надавати Україні військову допомогу.

Пролив світло на це питання в інтерв'ю генсек НАТО Єнс Столтенберг. Він запевнив, що ситуація в Ізраїлі не підірве рішучості Альянсу надалі підтримувати нашу державу.

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НАТО надалі підтримуватимуть Україну

Столтенберг зазначив, що Володимир Зеленський брав участь у зустрічі у межах очолюваної США Контактної групи по Україні. Відбувалася вона у штаб-квартирі НАТО. І під час неї главу нашої держави запевнили, що Альянс надалі підтримуватиме Україну.

І країни НАТО рішуче заявили, що так, ми стурбовані і, звичайно, вражені жорстокістю терористичної атаки на Ізраїль минулими вихідними. Але це не підірве нашої здатності, нашої готовності, нашої рішучості продовжувати підтримувати Україну. І це демонструється не лише на словах, а й на ділі,

– наголосив він.

За словами Столтенберга, впродовж останніх днів союзники по НАТО зробили важливі заяви, які стосуються розширення підтримки нашої держави. До прикладу, Німеччина – про постачання боєприпасів, систем ППО, зокрема Patriot. Також активізувалися багато інших держав, зокрема США та Велика Британія.

Отже, підтримка України з боку НАТО – це не лише слова, це конкретні дії. Думаю, що найкращим вираженням нашої підтримки є конкретні дії, які видно на місцях щодня у рамках нашої постійної підтримки України,

– наголосив Столтенберг.

У ГУР назвали умову для хвилювань

В інтерв'ю "Українській правді" Кирило Буданов назвав умову, за якої Україна може хвилюватися через конфлікт в Ізраїлі. Мовиться про те, що можуть бути проблеми з надання військової допомоги.

Моя суб'єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то в принципі немає про що хвилюватися,

– поділився припущенням Буданов.

Натомість все може змінитися у випадку, якщо ситуація затягнеться. Глава ГУР МО зазначив, що "цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння та боєприпаси".