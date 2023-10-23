ЦАХАЛ завдав масованих ударів по бойовиках ХАМАС і Хезболла: разючі відео

Ізраїльські військові продовжують війну проти палестинських бойовиків. Так, ЦАХАЛ завдав ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази й угруповання Хезболла у Лівані.

Про це розповів речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі у соцмережі Х, раніше відомій як твітер. За його словами, військові знищили зброю, яку мали застосувати бойовики по Ізраїлю, передає 24 Канал.

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Ізраїль знищив об'єкти ХАМАС і Хезболли

Хагарі розповів, що 22 жовтня ЦАХАЛ завдав ударів по десятках об'єктів терористів з ХАМАС по всьому Секторі Гази. На кадрах можна побачити, як після атаки на місці утворюється хмара з диму і все злітає у повітря.

ЦАХАЛ атакував об'єкти ХАМАС у Секторі Гази / Відео з акаунту Даніеля Хагарі у соцмережі Х

Крім того, Армія оборони Ізраїлю також завдала ударів по двох загонах терористів, які були ідентифіковані в Лівані, в районі Матат і гори Дов.

Ізраїлю атакував об'єкти Хезболли у Лівані / Відео з акаунту Даніеля Хагарі у соцмережі Х

Згідно з підозрою, загін у Мататі мав намір запустити зенітні ракети в бік ізраїльської території, а загін біля гори Дов мав намір запустити звичайні ракети,

– сказав Хагарі.

Зрештою у ЦАХАЛ наголосили, що бойовики були ліквідовані до того, як вони встигли пустити ракети по Ізраїлю.

Армія оборони Ізраїлю завдала нових ударів по бойовиках

Армія оборони Ізраїлю 23 жовтня повідомила, що вдарила по південному Лівану по військовому складу та наглядовому пункту бойовиків Хезболли. Крім того, військові літаки також атакували "терористичний осередок" вздовж кордону та знищили озброєння бойовиків.

У ЦАХАЛ заявили, що цей "осередок" планував запустити ракети поблизу ізраїльського прикордонного міста Шломі.

ЦАХАЛ завдав ударів по бойовиках: дивіться відео

Також у ЦАХАЛ повідомили, що за минулу добу ізраїльські військові завдали ударів по понад 320 військових об'єктах у Секторі Гази.

"Після розвідки об'єкти терористів включали тунелі, де були десятки оперативних командних центрів, деякі з яких приховували терористів ХАМАС та "Ісламського джихаду", військові бази та спостережні пункти",

– мовиться у дописі Армії оборони Ізраїлю.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілях, що становили загрозу для сил в районі Сектора Гази, які готуються до наземних операцій, включаючи десятки мінометних і протитанкових ракетних постів.

Протягом ночі танк ЦАХАЛ розбив низку "терористичних осередків", у тому числі "осередок протитанкових ракет".