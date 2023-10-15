Ізраїль переніс початок наземної операції у Секторі Гази: у NYT назвали причину

Армія оборони Ізраїлю готується до проведення наземної операції в Секторі Гази. Десятки тисяч військових мають ліквідувати бойовиків ХАМАС і зачистити території. Втім початок операції перенесли.

Почати спецоперацію на території Сектора Гази планували цими вихідними, втім офіцери її перенесли. Як заявляє NYT, причиною для цього стало погіршення погодних умов.

Дивіться також Іран попередив Ізраїль про втручання у війну, якщо бомбардування Гази не припиниться

Що відомо про наземну операцію ЦАХАЛ

Наземна операція у Секторі Гази може стати однією з найбільших з 2006 року, коли Армія оборони Ізраїлю давала відсіч Лівану під час нападу Хезболли. Ізраїльські офіцери розповідають, що братимуть участь в операції десятки військових ЦАХАЛ, які отримали наказ ліквідувати керівництво бойовиків ХАМАС та зачистити Сектор Гази від терористів.

Розвідувальні групи Ізраїлю у п'ятницю, 13 жовтня, вже входили на територію Сектора Гази. Як припускають журналісти NYT, ці дії можуть свідчити про підготовку до наземної операції. Крім піхотинців, братимуть участь сапери, спецназівці, а також залучатимуть різну техніку, зокрема – танки. Офіцери у коментарі західному виданню також заявили, що солдати напередодні операції пройшли додаткову підготовку.

Речник ЦАХАЛ наголосив, що мета військових – "розгром ХАМАС і ліквідація його лідерів". Офіцери розповідають, що особливим завданням для військових є питання ліквідації Ях'ї Сінвари, який є чинним керівником ХАМАС.

Вхід військових ЦАХАЛ на територію Сектора Гази був запланований на ці вихідні, втім початок довелося перенести. Посилаючись на дані офіцерів, NYT стверджує, що операцію перенесли на кілька днів через погіршення погодних умов. Як розповідають військові, операцію ускладнює хмарність. Вона стане на заваді ізраїльським пілотам і операторам безпілотників, які мають забезпечувати прикриття сил, які будуть проводити наземну операцію.

Палестинців закликають виїхати з Сектора Гази

Головний речник армії Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі 14 жовтня сказав, що ЦАХАЛ вже готується до наступних етапів війни з терористами ХАМАС. Тому палестинців закликають виїхати з Сектору Гази, адже залишатися на цих територіях небезпечно.

Кожен, хто вирішить не евакуюватися, піддає себе та свою родину небезпеці. Ми будемо атакувати великою силою в тих районах, які були евакуйовані,

– вкотре наголосив Хагарі на необхідності евакуюватися палестинцям.