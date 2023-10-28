"Уночі земля у Газі здригнулася": Міноборони Ізраїлю оголосив про початок "нового етапу війни"

Ввечері 27 жовтня стало відомо, що сухопутні війська розширюють свою наземну операцію у Секторі Гази. Міністр оборони Йоав Ґалант заявив, що тоді розпочався "новий етап війни".

Він також окреслив, доки триватиме наземна операція у Секторі Гази. За словами Ґаланта, вона "триватиме до нового порядку".

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Земля у Секторі Гази здригнулася, – Ґалант

Сьогодні вночі земля в Газі здригнулася. Ми атакували над землею і під землею, ми атакували терористів на всіх рівнях і в усіх місцях,

– наголосив міністр.

За його словами, напрямки дій "щодо основних зусиль – військових зусиль, зусиль зі звільнення викрадених, цивільних зусиль і гуманітарних зусиль" погодили під час зборів високопоставлених чиновників.

Після публікації заяви Ґаланта, представник ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль знову закликає мешканців північної частини Сектора Гази, а особливо мешканців самого міста Газа, евакуюватися на південь.

Ввечері Ізраїль атакував Сектор Гази

Власне, представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі ввечері 27 жовтня під час брифінгу заявив пророзширення наземної операції. За його словами, цим займуться сухопутні війська Ізраїлю.

Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері (27 жовтня – 24 Канал) наземні сили розширюють свою активність,

– підкреслив Хагарі.

Він додав, що Ізраїль надалі атакуватиме Газу і її околиці. Власне, він закликав мешканців міста й околиць перебиратися на південь, щоб не ризикувати власним життям. Нагадуємо, що ізраїльське військо атакує всі об'єкти, які бодай якось пов'язані з ХАМАС.

Власне, відомо, що Ізраїль завдав масованого артилерійського та танкового удару. Внаслідок цього у Секторі Гази не працювали інтернет, телебачення та не було світла. Самі ж бойовики у Газі оголосили про мобілізацію своїх угруповань.

До слова, тоді у ХАМАС стверджували, що Сектор Гази атакували "з суші, моря та повітря". Звернімо увагу, що 7 жовтня бойовики саме так напали на Ізраїль. Передував цьому запуск тисяч ракет.