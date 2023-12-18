У ЦАХАЛ заявили, що повністю контролюють місто Бейт-Ханун на півночі Сектора Гази

ЦАХАЛ завершив операцію проти терористичного угруповання ХАМАС у районі Бейт-Ханун на півночі Сектора Гази. Це зробила 252-а резервна дивізія ізраїльського війська.

Вона передала відповідальність за цей регіон дивізії Гази. Це свідчить про те, що військовим вдалося встановити міцний контроль над цим сектором.

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У заяві ЦАХАЛ кажуть, що війська 252-ї дивізії, включно з піхотою, танками, інженерними військами, а також артилерією, розгромили батальйон ХАМАС у Бейт-Хануні. Їм вдалося захопити всі основні об'єкти й опорні пункти.

Що відомо про операцію

Як зазначає армія оборони Ізраїлю, батальйон "Бейт-Ханун" використовував школи та громадські будівлі у ролі баз. У них військові виявили тунелі та зброю.

Так, 252-й дивізії вдалося ліквідувати "багато терористів" під час операцій у Бейт-Хануні. Також знищила їхні склади зброї, ракетні установки, підземні командні центри та "значні тунелі".

Підземна інфраструктура ХАМАСу в районі Бейт-Хануна була значно пошкоджена, були знищені шахти, а також основні тунельні маршрути,

– йдеться в повідомленні.

Також бригада "Заєць" дивізії спільно зі спецназом виявила головний тунель батальйону "Бейт-Ханун" у цьому районі. Він, кажуть у ЦАХАЛ, розташований глибоко у цивільній інфраструктурі між мерією Бейт-Хануна, футбольним майданчиком і дитячим садком.

За повідомленням ЦАХАЛ, під час боїв у Бейт-Хануні бригаді "Заєць" вдалося помітити двох бойовиків ХАМАС. Вони виїхали з тунелю та приєдналися до ще двох бойовиків на авто, котрі рушили у бік військ. Тож, у війську завдали авіаудару, наслідками якого стала ліквідація чотирьох членів ХАМАС.

Виявили найбільший тунель ХАМАС

Звернімо увагу, що 17 грудня армія оборони Ізраїлю виявила найбільший за всю історію тунель ХАМАС. На нього натрапили військові на півночі Сектору Гази, неподалік прикордонного переходу Ерез з Ізраїлем.

Цей тунель сягає близько чотирьох кілометрів. Місцями він заглиблюється під землю на відстань до 50 метрів. У ЦАХАЛ зазначають, що він достатньо широкий. Це дозволяє проїжджати транспортним засобам. Цікаво, що до самого кордону він не доходив.