Ізраїль заявив, що ЦАХАЛ діє у глибині Гази: лідер ХАМАС перебуває у пастці в бункері

Ізраїльська армія продовжує здійснювати наступальну операцію проти угруповання ХАМАС у Секторі Гази. Так, стало відомо, що ЦАХАЛ уже веде військові дії глибоко всередині Гази.

Крім того, журналісти повідомили, що лідер палестинського угруповання ХАМАС Яхья Сінвар перебуває наразі у своєму бункері. Так, його сховище оточили ізраїльські військові.

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Ізраїль діє в середині Гази

Автори матеріалу зазначили, що у відповідь на терористичну атаку бойовиків ХАМАС 7 жовтня, ізраїльські військові зосередилися на місті Газа. Так, цей населений пункт є опорним пунктом для палестинців на Півночі території.

Дії ЦАХАЛ прокоментував і Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант. Під час брифінгу він заявив, що ізраїльські солдати просунулися до "серця міста Газа" та "зміцнюють петлю".

Піші війська, бронетехніка та танки мають одну ціль – знищити терористів ХАМАС у Газі, їхню інфраструктуру, командирів, бункери, кімнати зв’язку,

– сказав він.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що Ізраїль посилює тиск на ХАМАС "щогодини, щодня". Їм також вдалося вбити тисячі терористів, як на землі, так і під землею.

До того ж джерела у службі безпеки повідомили журналістам, що ізраїльські військові розпочинають наступний етап своєї війни проти ХАМАС. Зокрема, він буде зосереджений на виявленні та виведенні з ладу лабіринту тунелів палестинців, що може зайняти кілька місяців.

Лідер ХАМАС у пастці у бункері

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант також наголосив, що найвищий лідер ХАМАС у Газі Яхья Сінвар був ізольований у своєму бункері. Очільник ізраїльського Міноборони додав, що саме Сінвар місяць тому ухвалив "смертоносне рішення атакувати ізраїльських цивільних, жінок і дітей".

"Тепер він відрізаний від свого оточення, його ланка командування слабшає", – сказав він.

Водночас у самому угрупованні ХАМАС поки не надавали інформацію щодо долі Сінвара. Ґалант також розповів, що під Газою були десятки кілометрів тунелів, які пролягали під школами та лікарнями й містили склади зброї, кімнати зв'язку та схованки для бойовиків тощо.

Ізраїль оточив Газу