Ізраїль готовий вступити у війну з Хезболлою, – Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зробив нову заяву щодо Хезболли. Глава ізраїльського уряду заявив, що його країна готова вступити з ліванським угрупованням у війну.

Свою заяву Нетаньягу зробив через кілька годин після того, як протитанкова ракета Хезболли влучила в місто Кір'ят-Шмона. Цей населений пункт на півночі Ізраїлю ліванське угруповання обстрілює регулярно.

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Нетаньягу сказав, за якої умови готовий вступити у війну з Хезболлою

У Кір'ят-Шмоні прем'єр-міністр Ізраїлю відвідав резервістів 769-ї регіональної бригади ЦАХАЛ. Глава ізраїльського уряду зазначив, що вважає за краще відновити безпеку в цьому районі, не вступаючи у війну з Хезболлою, однак наголосив, що готовий розпочати бойові дії, якщо це буде необхідно.

"Хезболла серйозно помилилася у 2006 році й серйозно помиляється навіть зараз", – сказав ізраїльський прем'єр.

Зверніть увагу! 12 липня 2006 року між Ізраїлем та Хезболлою розпочалася Друга ліванська війна. Бойові дії почалися з того, що бойовики Хезболли напали на ізраїльський прикордонний пост, вбивши 3 та захопивши 2 солдатів.

Хоча 14 серпня 2006 року Ізраїль та Ліван припинили вогонь у бік один одного, цей конфлікт між державами у замороженому вигляді триває і нині.

Нетаньягу також зауважив, що бачить тут величезну силу, єдність народу та рішучість зробити все необхідне для відновлення безпеки на півночі. За словами ізраїльського глави уряду, саме у цьому полягає його політика.

Звичайно, ми вважаємо за краще, щоб це було зроблено без широкої кампанії. Ми дали їм приклад того, що відбувається з їхніми друзями на півдні (ХАМАС у Секторі Гази – 24 Канал). Ось що станеться тут, на півночі. Ми зробимо все, щоб відновити безпеку,

– заявив він.

Варто зазначити, що прем'єр-міністра Ізраїлю у цій поїздці супроводжували міністр економіки Нір Баркат, керівник апарату Нетаньягу – Цахі Браверман і військовий генеральний секретар Аві Гіл.

У Лівані після атаки Ізраїлю загинув командир Хезболли

В інформаційних агентствах Reuters та AFP з посиланням на власні джерела заявили, що на півдні Лівану в результаті авіаудару Ізраїлю загинув високопоставлений командир підрозділу угруповання Хезболла Віссам аль-Тавіл. Згодом в угрупованні підтвердили його загибель.

Там наголосили, що Віссам аль-Тавіл був заступником голови одного із підрозділів сил "Радван". За даними джерел AFP, він "грав провідну роль в управлінні операціями Хезболли на півдні".

Співрозмовники Reuters розповіли, що командир та ще один бойовик ліванського угруповання загинули, коли їхній автомобіль був підбитий під час атаки безпілотника у селі Мадждаль-Сельм. Джерела агентств також наголосили, що вбивство аль-Тавіла посилює побоювання, що війна в Секторі Гази може поширитись на весь Близький Схід.