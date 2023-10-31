Війна між російськими чиновниками виходить на новий рівень

Російська влада все більше починає гризтися. Тепер суперечки вийшли у публічний простір. Більше про це – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Пропагандисти проти дипломатів

У мережі знову набирає популярності відео, яке зняли 7 років тому. На ньому спікерка міністерства закордонних справ Росії п'є чарку "за знайомство". Поширив його на цей раз пропагандист Євгєній Сатановський.

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Ось як на відео з Захаровою реагує Сатановський: відео

Здавалося б, хто б міг з цим посперечатися? Це ж нібито загальне надбання. Тим, хто хотів би очистити чесне ім'я великої дипломатки, краще вже просто помовчати, щоб не привертати до цієї теми зайвої уваги. Але ні, виявилося, що кризова комунікація у Росії переживає кризу. Спочатку на сайті так званого міністерства закордонних справ Росії з'явилася фотографія, яку підписали як фейк.



Як міноборони Росії заступилося за Захарову / Скриншот

Далі було повідомлення від департаменту інформації та преси МЗС Росії: "17 жовтня 2023 року в ефірі ютуб-каналу ізраїльського журналіста "Вальдман-LINE" президент некомерційної організації некомерційного фонду "Інститут Близького Сходу" Євгєній Сатановський поширив завідомо неправдиву інформацію та образливі висловлювання щодо спеціального представника президента Міхаїла Богданова та офіційної представниці, директорки департаменту інформації та преси МЗС Росії Марії Захарової".

Після цього у всіх виникли два питання: по-перше, хто такий цей Богданов, а по-друге, що про нього сказав пропагандист Сатановський?

Богданов – це така собі рука Путіна-Лаврова на Ближньому Сході. Ще з 90-х років він то поневірявся цими краями як російський посол, то повертався до Москви допомагати тамтешнім вождям розбиратися з цим Близьким Сходом. Оскільки його двічі то відправляли у тривалі відрядження, то знову повертали, можемо зробити висновок, що в Москві були іноді незадоволені його діяльністю, але неодноразово давали йому ще один шанс. Сатановський відкриває завісу і розповідає, чим "прославився" цей самий Богданов.

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То що такого пропагандист сказав про Богданова: відео

Головною ідеєю Сатановського виявилося все-таки не пияцтво російських дипломатів, а їхня корумпованість. На його думку, і Богданов, і Захарова зараз працюють не тільки на свою велику та неосяжну батьківщину.

Дивіться відео, де пропагандист говорить про корупцію:

Про жодну корумпованість і хабарі з боку ісламського світу ніхто вже не згадує. У Росії хабарником бути не соромно, а нормально. А так звані "золоті парашути" – довічне членство експолітиків у радах директорів різних компаній – це взагалі те саме, заради чого у їхньому всесвіті й будують політичну кар'єру.

Але коли твоїх найвищих дипломатів і за сумісництвом пропагандистів на очах у всього світу називають пияками – стає якось незручно.

Російська репресивна влада одразу ж вирішила покарати Сатановського. Спершу його змусили просити вибачення.



Сатановський заявив, що був під емоціями / Скриншот

А згодом Сатановського таки звільнили з телеканалу "Соловйов LIVE", де він вів цілу авторську програму. Найцікавіше, що на цьому неймовірні пригоди неугодного пропагандиста у Росії не закінчилися. Він не лише не поїхав до Ізраїлю, але й продовжив викривати російську владу. Вже після звільнення Сатановський ще раз вийшов в ефір та заявив, що Росія розпадеться десь у 30-ті роки, бо Владімір Путін не вічний. В принципі, це правда, от тільки держава-агресорка розпадеться швидше.

Після перегляду цих відео таки закрадається питання: а Ізраїль точно не дає "золотий парашут"? Втім, якби давав, Сатановський, мабуть, досі не сидів би в Росії.

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Можливо, в експрезиденті російського єврейського конгресу Сатановському зіграла якась історична совість – хоча б щодо Ізраїлю, який Росія фактично атакувала з усією своєю пропагандистською могутністю. Втім, за злочини проти України цей персонаж у будь-якому разі відповість та ідеалізувати його точно не варто.

Обурюються навіть "депутати-єдинороси"

Вишенькою на торті став виступ депутата "Єдиної Росії" з Татарстану. Він обурився через те, що сина Рамзана Кадирова нагородили званням "герой Чечні" після того, як той побив ув'язненого.

Політик поставив риторичне запитання про те, в якому правовому полі Росія зараз живе. Відповідаю: ви не живете у жодному правовому полі. Ви живете далеко за його межами. Для імперії немає злочинців і немає жертв, немає жодних правил і жодної логіки, немає у її розумінні навіть мусульман чи православних. Є лише інтереси імперії – тобто того зла, на якому вона тримається. І будь-хто, хто ці інтереси порушить, буде злочинцем. А хто підтримає зло, то:

якщо пощастить, на короткий час стане героєм цієї імперії;

якщо пощастить менше – просто житиме;

якщо зовсім не пощастить – все одно стане жертвою імперії.

Таких невдачливих, до речі, більшість – майже всі мешканці, навіть лояльні. Імперія тягне за собою в могилу всіх і кожного, доки існує. Якщо хтось думає, що зможе відсидітися, поки воно саме якось розсмокчеться, то глибоко помиляєтеся. Імперія з'їсть все і всіх, якщо ви не знищите її першими. Вона з'їсть навіть найлояльніших імперців. Просто подивіться, як увечері того ж дня заспівав цей "депутат-єдинорос":

"Під час виступу на засіданні держради республіки висловив суто особисту думку, яку не підтримали мої колеги. Прошу вибачення за свій емоційний вислів, який може нашкодити взаєминам між братніми народами".

А що за братні народи? Що їх поєднує? Російська мова? Прапор-триколор? Чи той факт, що Татарстан, як і інші багаті регіони, спонсорує давно знекровлену імперією бідну Ічкерію? Чи все-таки татар та чеченців по-справжньому об'єднують мусульманська віра та спільні традиції, які не мають нічого спільного з центром імперії та які об'єднують ці народи набагато більше, коли імперії не стане? Це питання риторичні, але відповіді на них ви знаєте всі.

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Тому найголовнішою ідеєю чесних людей, які з якоїсь причини продовжують жити в Росії та сплачувати податки Путіну, має стати боротьба проти цієї самої імперії та звільнення від тягаря Москви. Подивіться, в якій агонії є ця імперія. Її апологети гризуться один з одним, ображаючи один одного, звільняючи та змушуючи нібито просити вибачення. Це сигнал до того, що час діяти.

Пам'ятайте, що нині будь-які проблеми для так званої Росії – будь то якісь стратегічні об'єкти, особи, які схвалюють рішення, або якісь символи імперії – це серйозний головний біль. Рано чи пізно у цієї терористичної держави просто не вистачить сил, щоб всі ці пожежі загасити. Я закликаю вас користуватися моментом і розпочинати власну боротьбу проти зла, яке поки що вас оточує.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: