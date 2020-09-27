Влада Вірменії звернулася до Європейського суду з прав людини через загострення конфлікту з Азербайджаном у Нагірному Карабасі. Бойові дії поновилися зранку 27 вересня.

Єреван вимагає від Баку припинити напади на населення вздовж вірменсько-азербайджанського кордону. Про це мовиться у заяві вірменського представництва в ЄСПЛ.

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Вірменія звинувачує азербайджанську сторону у нападах на мирне населення, цивільні об'єкти та населені пункти в Нагірному Карабасі.

Крім того, Генпрокуратура Вірменії відкрила кримінальні провадження за фактом злочинів азербайджанських військових щодо мирного населення та цивільних об'єктів.

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Бойові дії в районі лінії розмежування поновилися приблизно о 6 ранку 27 вересня. За версією Азербайджану, війська Вірменії "здійснили масштабні провокації" та завдали інтенсивного обстрілу по селах і позиціям азербайджанської армії в прифронтовій зоні.

Через це азербайджанські війська почали контрнаступальну операцію всім фронтам, під час якої на різних напрямках було знищено 12 одиниць зенітно-ракетних комплексів OSA підрозділів протиповітряної оборони Вірменії.

Влада Азербайджану побоюючись провокацій з боку Вірменії обмежила доступ до інтернету по всій території держави.

Збройні сили Азербайджану взяли під контроль 4 селища Фізулінського району і 2 села Джебраїльського району в Нагірному Карабасі.

У невизнаній "Нагірно-Карабаській республіці" заявили про перших жертв. Місцевий "омбудсмен" повідомив про 30 поранених цивільних і двох постраждалих. Загалом же під обстріли від ранку потрапили близько 50 населених пунктів у Нагірному Карабасі.

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