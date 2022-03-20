Війна ніколи не змінюється, але ми переможемо, – Залужний

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний опублікував щемливе відео. На кадрах показали етапи боротьби українців за свободу.

Зокрема, Залужний згадав, що у 1941 році Україну атакували нацисти. А в 2014 нам довелось пережити першу атаку росіян.

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Війна. Війна ніколи не змінюється. Але ми переможемо,

– запевнив генерал.

Залужний впевнено заявив усім українцям, що ми переможемо окупантів.

Україна переможе й витримає все: дивіться відео