Війна ніколи не змінюється, але ми переможемо, – Залужний
20 березня 2022 , 15:31Читать новость на русском
Джерело:Валерій Залужний у фейсбуці
Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний опублікував щемливе відео. На кадрах показали етапи боротьби українців за свободу.
Зокрема, Залужний згадав, що у 1941 році Україну атакували нацисти. А в 2014 нам довелось пережити першу атаку росіян.
До теми Головнокомандувач ЗСУ попросив політиків у тилу не заважати захищати країну
Війна. Війна ніколи не змінюється. Але ми переможемо,
– запевнив генерал.
Залужний впевнено заявив усім українцям, що ми переможемо окупантів.
Україна переможе й витримає все: дивіться відео