"Війна посеред Європи": глава МЗС Німеччини приїхала на Донбас
Джерело:Spiegel
Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала у прифронтову зону на Донеччині. Анналена Бербок вирішила навідати село Широкине, яке фактично на лінії зіткнення.
Очільниця німецького МЗС у другий день свого візиту до України вирушила на схід. Вона хотіла наживо побачити ситуацію у зоні бойових дій та поговорити з місцевими мешканцями.
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Бербок: Дуже пригнічений вигляд
Бербок поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію. Поруч із лінією зіткнення вона провела приблизно 40 хвилин.
Міністерка зазначила, що покинуте селище Широкине має "дуже пригнічений вигляд" і є "свідченням факту, що посеред Європи триває війна".Зауважте! Перед вильотом до Києва, глава МЗС Німеччини відзначила, що має намір виступити на підтримку керівництва України у протистоянні з Росією.
Також вона зустрічалася з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Навіть має заплановані зустрічі з організаціями волонтерів у Маріуполі.Жодних інцидентів за цей час не трапилося. Ба більше, міністерку з міркувань безпеки навіть одягли у бронежилет і шолом.
Зустріч Зеленського та Бербок: коротко
- Володимир Зеленський та Анналена Бербок мали побачитись в Україні. Проте зустріч скасували, що причинило чимало чуток.
- Спочатку ЗМІ почали стверджувати, що зустріч не відбулася через позицію Німеччини щодо зброї та "Північного потоку-2. Мовляв, очільниця МЗС так і не прокоментувала відмову від газогону у разі вторгнення Росії.
- У МЗС України спростували чутки. Речник міністерства закордонних справ України зауважив, що твердження про те, що зустріч не відбулась через політичний сигнал не відповідають дійсності.
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