"Війна посеред Європи": глава МЗС Німеччини приїхала на Донбас

Міністерка закордонних справ Німеччини приїхала у прифронтову зону на Донеччині. Анналена Бербок вирішила навідати село Широкине, яке фактично на лінії зіткнення.

Очільниця німецького МЗС у другий день свого візиту до України вирушила на схід. Вона хотіла наживо побачити ситуацію у зоні бойових дій та поговорити з місцевими мешканцями.

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Бербок: Дуже пригнічений вигляд

Бербок поспілкувалася з українськими військовими про поточну ситуацію. Поруч із лінією зіткнення вона провела приблизно 40 хвилин.

Міністерка зазначила, що покинуте селище Широкине має "дуже пригнічений вигляд" і є "свідченням факту, що посеред Європи триває війна".

Перед вильотом до Києва, глава МЗС Німеччини відзначила, що має намір виступити на підтримку керівництва України у протистоянні з Росією.

Також вона зустрічалася з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Навіть має заплановані зустрічі з організаціями волонтерів у Маріуполі.

Зустріч Зеленського та Бербок: коротко

Володимир Зеленський та Анналена Бербок мали побачитись в Україні. Проте зустріч скасували, що причинило чимало чуток.

Спочатку ЗМІ почали стверджувати, що зустріч не відбулася через позицію Німеччини щодо зброї та "Північного потоку-2. Мовляв, очільниця МЗС так і не прокоментувала відмову від газогону у разі вторгнення Росії.

У МЗС України спростували чутки. Речник міністерства закордонних справ України зауважив, що твердження про те, що зустріч не відбулась через політичний сигнал не відповідають дійсності.

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Жодних інцидентів за цей час не трапилося. Ба більше, міністерку з міркувань безпеки навіть одягли у бронежилет і шолом.