Удар по Запоріжжю, наслідки вибуху на аеродромі в російському Єйську: хронологія 372 дня війни

Росія продовжує наступати на Сході України, проте наші військові потужно протистоять ворогу. Ба більше, увесь світ допомагає Києву зброєю та іншою технікою.

Якою є ситуація на полі бою та на дипломатичному фронті протягом 372 дня повномасштабної війни – читайте у тексті 24 Каналу.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіяни не припиняють наступати. Ворог намагається якщо не щодня, то через день "продавити" українську оборону. Росіяни намагаються то ділитися на різні групи, спробувати наступати з різних сторін, то йти в наступ двома ротами танків. Проте наші Сили оборони зводять старання ворога нанівець.Росіяни вдарили по Запоріжжю та влучили в житловий будинок. Згідно з фото з мережі, частина під'їзду багатоповерхівки просто розтрощена. За попередніми даними, двоє людей загинули, під завалами перебувають мешканці. Врятувати вдалось 9 людей, серед них – вагітна. Евакуювали 20 мешканців будинку.

Наслідки атаки по Запоріжжю / Фото Суспільне

"Схеми" показали супутникові знімки Planet Labs, зроблені 1 березня – за день після вибухів на аеродромі в російському Єйську. На кадрах помітно сліди від масштабних пожеж з обох сторін від самого аеродрому. Однак не видно, чи пошкоджені сам аеродром та літаки, які на ньому були.

Супутникові фото аеропорту в Єйську / Фото Planet Labs

Посол з особливих доручень МЗС України, Надзвичайний та Повноважний посол України в Австрії (2016 – 2021) Олександр Щерба заявив, що на початку вторгнення західні ЗМІ не вірили, що Україна відстоїть Київ. Однак згодом один з австрійських журналістів написав послу: "Ви – найбільші європейці зі всіх нас". Згодом медійник навіть безплатно прихистив у одній зі своїх квартир жінку та її сім'ю, які не мали де зупинитись у Відні.