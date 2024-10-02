Атака "Шахедами", нічні вибухи на Київщині та Харківщині: хронологія 952 дня війни
В Україні триває 952 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує тероризувати цивільне населення.
Про ситуацію на фронті, наслідки російських атак та інші головні новини України 2 жовтня читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Вночі 2 жовтня в Одеській області пролунали вибухи. Вони стали наслідком роботи ППО. Вибухи, зокрема, чули в Ізмаїлі. Російська армія завдала удару з повітря по Харківській області вночі 2 жовтня. Попередньо, мовиться про застосування КАБів. Під удар потрапив один із населених пунктів Малоданилівської громади. Сталася пожежа в екосистемі, але, на щастя, інформації про постраждалих немає. Також унаслідок влучання КАБу пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає, повідомив мер Харкова. Вночі 2 жовтня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Вибухи чули у Київській області – там працювала ППО.
ППО працювала на Одещині
У Харкові вночі пролунав вибух
Росія атакувала "Шахедами"
Вночі 2 жовтня в Одеській області пролунали вибухи. Вони стали наслідком роботи ППО.
Вибухи, зокрема, чули в Ізмаїлі.
Російська армія завдала удару з повітря по Харківській області вночі 2 жовтня. Попередньо, мовиться про застосування КАБів.
Під удар потрапив один із населених пунктів Малоданилівської громади. Сталася пожежа в екосистемі, але, на щастя, інформації про постраждалих немає.
Також унаслідок влучання КАБу пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає, повідомив мер Харкова.
Вночі 2 жовтня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Вибухи чули у Київській області – там працювала ППО.