Атака "Шахедами", нічні вибухи на Київщині та Харківщині: хронологія 952 дня війни

06:31, 02 жовтня

Російська армія завдала удару з повітря по Харківській області вночі 2 жовтня. Попередньо, мовиться про застосування КАБів.

Під удар потрапив один із населених пунктів Малоданилівської громади. Сталася пожежа в екосистемі, але, на щастя, інформації про постраждалих немає.

Також унаслідок влучання КАБу пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає, повідомив мер Харкова.