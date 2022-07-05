Скоро буде багато сюрпризів для росіян, – командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1

Наразі на фронті війни Росії з Україною ведеться не лише фізична боротьба артилерією та іншою зброєю, а й невидима – боротьба розуму. Противник намагається бути хитрішим, щоб подавити нас, а ми намагаємося подавити його.

Про це 24 каналу розказав командир підрозділу аеророзвідки Дніпро-1 Дмитро Подворчанський. Він анонсував дуже багато сюрпризів для росіян, які "потішать" їх вже незабаром.

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Насамперед це пов'язано зі швидкою та якісною роботою українських сил, зокрема й аеророзвідки.

Ми вміємо дуже швидко робити reverse engineering (зворотну розробку – 24 канал), розбирати ворожі БПЛА, знаходити ті речі, які можуть допомогти нам і встановлювати їх на свої дрони,

– пояснив Подворчанський.

Разом з тим він зауважив, що не потрібно недооцінювати ворога навіть тоді, коли він використовує безпілотники з примотаним фотоапаратом та пляшкою. Російські "Орлани" справді не можна порівнювати із закордонними дронами, і багато наших БПЛА теж кращі за ворожі.

Дійсно, у контексті технологій Росія має багато проблем, які часто можуть викликати посмішку, адже незрозуміло, як у 2022 році можна використовувати таку, у найгіршому сенсі, "радянщину". Однак, вона хоч якось, але працює. Ті самі "Орлани" все ж можуть літати, бачити та корегувати, в результаті чого по нас "прилітає".

"Тому не треба недооцінювати противника, треба вчитися. Якщо в них є хоч щось, що вони зробили краще за нас, це треба перейняти, зробити у нас і бути кращими за них. Це наш головний принцип", – підсумував розвідник.

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