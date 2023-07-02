Росія атакувала "Шахедами", Кулеба звернувся до Німеччини: хронологія 494 дня війни

Росія не покинула спроб захопити Україну та досі не вивела свої війська. Проте Збройні Сили України потужно працюють, щоб вибити ворога з нашої землі.

Яка ситуація на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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В Україні відзначають День Військово-морських сил України. Свято припадає на першу неділю липня.Київська міська військова адміністрація повідомила, що Росія атакувала Київ дронами, попередньо – баражуючими боєприпасами Shahed. Сили та засоби нашої ППО збили всі ворожі цілі в повітряному просторі навколо Києва.В деяких українських областях лунала повітряна тривога. Була загроза атаки "Шахедами". В столиці України працювала ППО.Очільник Міністерства закордонних справ України звернувся до Німеччини перед самітом НАТО у Вільнюсі. Дмитро Кулеба закликав не повторювати помилок ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель. Адже у 2008 році вона на саміті Альянсу в Бухаресті заперечила можливість вступу нашої країни в НАТО.Глава української розвідки розповів, що одна партія безпілотників, які Київ отримує від Ірану, може становити від 50 до 70 дронів. За словами Кирила Буданова, дрони в Росію постачають регулярно.Державне бюро розслідувань надіслало запит в Іспанію, де, за попередніми даними, розташована нерухомість ексвійськкома Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. ДБР запитало в Іспанії підтвердження, чи дійсно Борисов володіє там майном на суму близько 200 мільйонів доларів.