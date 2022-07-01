Ми маємо не просто відтиснути ворога, а максимально знищити цей непотріб, – Подоляк

Україна повинна деблокувати свою територію військовим шляхом. При цьому бажано саме знищити максимальну кількість кримінальних елементів, які прийшли на нашу землю з війною.

Потрібно завдати окупантам якнайбільшої шкоди

Це важливо, адже вони завдавали та продовжують завдавати непоправної шкоди Україні – б'ють та вбивають людей, руйнують будинки та інфраструктуру, створюють неможливі умови для розвитку країни. Про це 24 каналу. розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Зверніть увагу Путін точно не відмовився від захоплення України, йому нічого втрачати, – Подоляк

Тому, особисто я вважаю, що потрібно не просто відтиснути ворога, а й завдати максимальної шкоди живій силі загарбника, тим кримінальним елементам, які захопили владу на тимчасово окупованих територіях,

– сказав він.

Подоляк переконаний, що події розвиватимуться саме так – Росія буде "скиглити" про якісь референдуми, тоді як Україна буде звільняти свою територію і "тихенько знищувати той непотріб, який зараз руйнує наші міста та села".

Стрім з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу: дивіться відео

Актуальні втрати ворога

Станом на ранок 1 липня українські захисники знищили вже орієнтовно 35 750 російських загарбників з початку повномасштабної війни. Лише за останню добу їхня кількість збільшилася на 150 "асвабадітєлєй".

Крім того, суттєвих втрат Росія зазнала і в техніці:

танків – 1577 одиниць,

бойових броньованих машин – 3736 одиниць,

артилерійських систем – 796 одиниць,

РСЗВ – 246 одиниць,

засобів ППО – 105 одиниць,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 186 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 645 одиниць,

крилатих ракет – 143 одиниць,

кораблів / катерів – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2610 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 61 одиниця.

Загальні втрати ворога станом на 1 липня / Інфографіка Генштаб ЗСУ