Шведські аналітики опублікували статтю про гібридну війну Росії проти НАТО та військову трансформацію України. Вони вважають, що досвід України посилює безпеку Європи та слугує прикладом ефективної протидії агресору.

Детальніше про це написала Шведська редакція міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, передає 24 Канал.

Що відомо про військову трансформацію України?

Шведські аналітики у статті на тему "Гібридна війна Росії проти НАТО та військова трансформація України" вважають, що Росія продовжує використовувати гібридні методи проти НАТО, а Україна за останнє десятиліття перетворилася на сильну військову державу. Фактично вона гарантує безпеку в Європі.

Аналітики нагадують, що російське вторгнення 2014 року та окупація частини Сходу України поступово розширювалися. Київ тоді вжив більш рішучих заходів, але вони, на думку аналітиків, залишалися недостатніми. Україна поступово розвивала власний військовий потенціал після радянської епохи.

Фахівці вважають, що через брак досвіду українські сили у наступах діяли обережно, на відміну від росіян.

Очікування на мирне врегулювання з підтримкою міжнародної спільноти поступово слабшали. Водночас повномасштабне вторгнення 2022 року стало шоком, але не підірвало стійкість суспільства.

Українці накопичили практичний досвід конфліктів протягом восьми років, що підвищило готовність до ескалації бойових дій.

Що очікувати від гібридної війни Росії проти НАТО?

Аналітики окреслюють географічну вразливість Балтії. Естонія, Латвія та Литва мають обмежені території, що ускладнює стратегічний відступ і потребує швидкого реагування.

Російська гібридна агресія включає, зокрема, кібератаки, а НАТО зміцнює оборону через бойові групи та різні операції.

Вартість своєчасного реагування на агресію завжди нижча, ніж вартість подолання наслідків бездіяльності та очікування,

– йдеться в матеріалі.

Досвід України у використанні безпілотників та РЕБ посилив би здатність країн Балтії протистояти загрозам. На думку аналітиків, тут Україна може слугувати прикладом для Європи.

Відсутність рішучості або небажання держав-членів виконувати свої зобов'язання за статтею 5 може створити потребу в спеціальній "коаліції охочих" і початковій військовій обороні. У такому розташуванні Україна стає ключовим гравцем і рушійною силою завдяки своєму бойовому досвіду,

– зазначають в статті.

Також вони додають, що витрати НАТО на оборону становили 485 мільярдів доларів США у 2024 році. Оборонна промисловість України активно модернізується, а партнери планують продовжувати підтримку України.

Чи нападе Росія на НАТО?