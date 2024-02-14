У Європі бояться та готуються: чи справді у Путіна є шанс розпочати війну з НАТО

За останні кілька місяців розмови про те, що Владімір Путін може напасти на країни НАТО, звучать все голосніше та переконливіше. Мовляв, трішки часу на відновлення і Росія почне нову збройну агресію.

Про це навіть говорять впливові європейські лідери. Однак, чи справді все так серйозно, 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Можливостей немає

На Заході все частіше переконують, що Владімір Путін не зупиниться на Україні. На думку багатьох політиків, Росії необхідно 2 – 3 роки після завершенні війни в Україні для відновлення армії, після чого вона знову може піти з війною, однак вже на країни НАТО.

За два роки великої війни в Україні, поклавши в український чорнозем понад 300 тисяч російських солдатів, Путін зміг досягнути "великого успіху" – захопити 18 будинків на краю Авдіївки. Це те, про що він нещодавно з гордістю відзвітував на зустрічі з виборцями. Два роки, 300 тисяч загиблих і 18 будинків на краю Авдіївки,

– наголосив Ігор Яковенко.

Звісно, можна довго говорити про те, що Владімір Путін збирається переформатувати армію, накопичувати сили та воюватиме з Європою, але станом на зараз всі сили диктатора спрямовані просто на захоплення Авдіївки.

"Ні про яку війну проти Європи зараз навіть не може мовитися. У Путіна просто немає такої армії, яку можна було б кинути на Європу. Тому поки Україна тримає і триматиме цей удар, шансу вилізти з цієї війни переможцем у Путіна немає", – підкреслив журналіст.

Чому в ЄС кажуть про загрозу

Водночас саме про імовірність війни і говорять найбільше у Європі. На це є причина. Таке нагнітання ситуації може дещо "розштурхати" суспільство і донести у такий спосіб важливість підготовки до різних варіантів. Крім того, загроза від Росії, на жаль, існуватиме завжди.

Існування на Сході Європи величезної, вкрай небезпечної та нестабільної держави з ядерною зброєю – завжди буде загрозливим. Це екзистенційна загроза. Імперія зла у вигляді путінської Росії відновилась і вона продовжуватиме погрожувати,

– наголосив Яковенко.

Однак Росія частіше любить погрожувати словесно, що, варто визнати, часто дає свої плоди. Повторюючись, поки Україна стримує Москву, далі окупанти не зможуть піти у європейські країни.

"Треба дивитись реальності у вічі: у Путіна немає запасної, другої армії, яка б здійснила напад на Європу. Втягуватися у війну з НАТО, застрягнувши в Україні, Путін не буде. Я згідний з риторикою європейських лідерів, що їм треба готуватись до війни з Путіним. Але ця підготовка на 99% має полягати в тому, щоб передати зброю Україні", – зауважив журналіст.

Фактично європейська війна з Росією триває вже зараз, однак замість усієї Європи воює лише Україна. Тому доречним рішенням було б якраз посилення допомоги для України з боку європейських країн