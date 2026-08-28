НАТО не таке, як у 2022 році: як реагуватиме Альянс у разі нападу Росії

Росія продовжує залякувати Захід новими провокаціями та гіпотетичним розширенням бойових дій на країни Європи. Однак будь-які спроби Кремля випробувати на міцність Альянс зіштовхнуться із зовсім іншим рівнем готовності, ніж це було кілька років тому.

Військовий експерт Сергій Грабський розповів 24 Каналу про здатність НАТО у дати жорстку відсіч у разі потенційної агресії Кремля. За його словами, залучення американського контингенту в Європі автоматично втягує весь блок у військове протистояння.

Як реагуватиме Альянс у разі нападу Росії?

Експерт наголосив, що військовослужбовці США, які перебувають, наприклад, в Естонії, є в оперативному підпорядкуванні Генерального штабу цієї країни. У разі їхньої участі у захисті країни НАТО, Альянс більше не зможе стояти осторонь.

НАТО зразка 2026 року – це не НАТО зразка 2014 року або навіть 2022 року. Це зовсім інший Альянс. Прошу звернути увагу на те, як Польща проводила останній свій військовий парад, а також як країни Скандинавії і країни Балтії проводять заходи нарощування свого бойового потенціалу,

– зауважив Грабський.

Він також додав, що Балтійське море перетворилося на внутрішнє море НАТО. Співвідношення кораблів Альянсу та Росії становить три до одного, тому будь-які зазіхання Кремля на території чи острови існують виключно у фантазіях російського командування.

Грабський сказав, як діятиме НАТО: дивіться відео

Військовий експерт переконаний, що Росія глибоко зав'язла у війні проти України, тому не має жодної можливості для проведення паралельних військових операцій проти Європи.

У "хотєлках" своїх вони можуть таке планувати. Я вам скажу, що таких планів є як мінімум до двох десятків, але для цього треба мати відповідні ресурси і можливості. Таких ресурсів Росія не має,

– підкреслив він.

Він підсумував, що без закінчення війни в Україні країна-агресорка не здатна розгорнути бойові дії проти жодної іншої країни Європи, а всі її погрози є лише гіпотетичними страшилками.