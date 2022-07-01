Це протиборство надовго, – військовий експерт припустив, коли чекати перелому у війні

Згідно з ленд-лізом, американська сторона може передати українській стороні будь-яку номенклатуру озброєння, за винятком зброї масового ураження. Коли ця система запрацює ну повну, можна буде говорити про переломний момент у війні.

Перелом у війні може відбутися восени

Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник. Він зауважив, що США є беззаперечними лідерами щодо наявності в арсеналі ударної авіації – справжньої зброї сучасності, яка наразі повною мірою ще не працювала на фронті війни Росії проти України.

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Вони володіють різноманітною технікою, починаючи від наймасовішого та найбільш поширеного у світі винищувача-перехоплювача класу F16 та закінчуючи суперрозробками F35. І теоретично, уряд США може передавати Україні навіть такі машини. Черник вважає, що рано чи пізно ми їх отримаємо.

Американська система вкрай цікава. Це маховик, який довго запускається, але вже як запуститься на повну силу, зупинити його буде неможливо,

– пояснив він.

За словами військового експерта, зараз ленд-ліз перебуває на початковій стадії свого комплексного розгортання, і орієнтовно на початок – середину осені він вийде на свої максимальні потужності. Саме тоді, на погляд Черника, слід чекати перелому у цій фазі війни.

Однак, він зауважив, що передбачати хід бойових дій з Росією вкрай важко, бо це – "мерзенний непрогнозований противник, котрий грає без правил". До того ж ворог має просто велетенські запаси артилерії та боєприпасів до неї, а також є чи не найпершою державою у світі щодо бронетехніки. І звісно, він буде усе це використовувати.

"І якщо умовно той самий T-62 чи T-55 – це дуже старенька та неякісна зброя, але я б нагадав, що вона стріляє і вбиває. Така сувора реальність", – констатував експерт.

Тому стверджувати, що перелом у війні станеться обов'язково, – це занадто голосно. Проте оптимістичним робочим сценарієм є те, що передумови для цього почнуть складатися наприкінці літа – початку осені.

Я б дуже не хотів, щоб ми всі разом впали у пастку ілюзії, що перемога буде завтра. Це невірно. На жаль, це протиборство надовго, бо воно екзистенційне і для них,

– закликав Петро Черник.

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